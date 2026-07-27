H Μάργκο Ρόμπι υιοθέτησε την πιο ρομαντική τάση του καλοκαιριού και ξέρουμε πώς θα αντιγράψεις το look της

Η Μάργκο Ρόμπι απέδειξε για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει καλά από τις τάσεις της μόδας και ξέρει πώς να τις φέρει στα μέτρα της.

Η ηθοποιός, Μάργκο Ρόμπι, βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Παρίσι μαζί με τη μητέρα της Σάρι Κέσλερ, και εκείνο που μας τράβηξε την προσοχή ήταν φυσικά το look της καθώς υιοθέτησε την πιο ρομαντική αισθητική της σεζόν, τη lingerie αισθητική.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα σατέν camisole τοπ από το αμερικανικό brand Dôen, και ασορτί μίνι φούστα σε απαλό buttery yellow χρώμα, με λευκές δαντελένιες λεπτομέρειες.



Κράτησε το styling λιτό συνδυάζοντάς το με μαύρα γυαλιά ηλίου, μαύρες flat Mary Jane μπαλαρίνες και μία μαύρη Chanel Shopping Bag, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στη ρομαντική διάθεση του σατέν σετ και στα πιο κλασικά αυστηρά αξεσουάρ.

Πώς να αντιγράψεις το look της Μάργκο Ρόμπι

Η lingerie αισθητική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του φετινού καλοακριού, συνεχίζοντας την κυριαρχία του… underwear as outerwear. Σατέν camisoles, slip φορέματα, δαντελένιες φούστες και σορτς έκαναν την εμφάνισή τους στις πασαρέλες κορυφαίων οίκων και γρήγορα πέρασαν στο street style.



Αν θέλεις λοιπόν να υιοθετήσεις την τάση χωρίς να δείχνει υπερβολική, μπορείς να επενδύσεις σε ένα σατέν camisole με δαντέλα και να το φορέσεις με ένα λινό σορτς, αν όμως θέλεις να υιοθετήσεις την total lingerie αισθητική, ένα σατέν σετ με σορτς, μίνι ή midi φούστα, όπως εκείνο της Μάργκο Ρόμπι αρκεί. Ολοκλήρωσε το σύνολο με «ήσυχα» αξεσουάρ σε ουδέτερη απόχρωση ή ακόμη και raffia υφή, και θα έχεις δημιοργήσει το πιο κομψό καλοκαιρινό σύνολο.

Βρες παρακάτω μερικές επιλογές της αγοράς για να αντιγράψεις το look της Μάργκο Ρόμπι

Σορτς χαμηλοκάβαλο με λάστιχο στη μέση/ Δες εδώ



Λευκό τοπ/ Δες εδώ

Δερμάτινες Μπαλαρίνες Mary Jane/ Δες εδώ

