Τώρα που γύρισες στην πόλη, για να μην νιώθεις ότι το καλοκαίρι πέρασε

Μπορεί οι διακοπές να πέρασαν, με την κατάλληλη όμως γκαρνταρόμπα δεν θα νιώσεις τα mood swings της επιστροφής στην πόλη.

Οι κατάλληλες ενδυματολογικές επιλογές μπορούν να απογειώσουν κάθε εμφάνιση αλλά να τονώσουν και την ψυχολογία μας, έτσι, ψάξαμε για το φόρεμα εκείνο που θα προσθέσεις στη συλλογή σου και, αφενός θα λατρέψεις, αφετέρου θα σε κολακεύσει όσο κανένα άλλο.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε στα M&S ένα φόρεμα στο πιο στιλάτο πριντ της σεζόν, το πουα, ενώ το χρώμα του, εκτός από το ότι αποτελεί επιλογή που βρίσκεται στις τάσεις της μόδας, θα τονίσει ακόμη περισσότερο τη μαυρισμένη ε0πιδερμίδα σου, ακόμη κι αν είσαι στην πόλη και οι επόμενες διακοπές μοιάζουν με μακρινό όνειρο.

Το φόρεμα από τα Marks & Spencer που θα τονίσει ακόμη περισσότερο τη μαυρισμένη επιδερμίδα σου

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα καθημερινό μίντι φόρεμα με πουά και λαιμόκοψη V, midi και με κοντό μανίκι, το οποίο φωτίζει το πρόσωπο και κολακεύει ιδιαίτερα τις sunkissed επιδερμίδες.



Θα το φορέσεις με μαύρα αξεσουάρ αλλά και πιο γήινες λεπτομέρειες, όπως κοκάλινα κοσμήματα, ενώ ταιριάζει τέλεια με φλατ καθημερινά αλλά και πιο chic παπούτσια.

Θα το φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και το απόγευμα για μία χαλαρή έξοδο στην πόλη και ναι, φορώντας το θα νιώθεις σαν να βρίσκεσαι ακόμη στο νησί.

