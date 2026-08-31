Το πανωφόρι που δεν μπορεί να λείπει από καμία φθινοπωρινή συλλογή

Στην γκαρνταρόμπα μας υπάρχουν ορισμένα items που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα και στην προκειμένη περίπτωση, η καμπαρντίνα είναι ένα από αυτά.

Ό,τι πρέπει για τη μεταβατική περίοδο και για κάθε περίσταση, αποτελεί το πανωφόρι «πασπαρτού», ένα πανωφόρι που επιλέγουν όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως γούστου και αισθητικής. Καταλαβαίνεις πως αναφέρομαι στην καμπαρντίνα.

Βρήκαμε το πανωφόρι που επιστρέφει κάθε σεζόν και θα φορέσεις με τα πάντα

Σε μια έρευνα για την ιδανική καμπαρντίνα της μεταβατικής εποχής, ανακαλύψαμε μία στα καταστήματα Stradivarius, την οποία θα φορέσεις με τα πάντα – και σε κάθε περίσταση.

Πρόκειται για ένα μακρύ trench με γιακά με πέτα και μακριά μανίκια. Πλαϊνές τσέπες. Διαθέτει λεπτομέρεια με θηλάκια στους ώμους και ζώνη από το ίδιο ύφασμα ενώ το σταυρωτό κλείσιμο μπροστά με κουμπιά δίνει έξτρα κομψότητα και ευελιξία.

Δες το εδώ

Θα τη φορέσεις με το τζιν παντελόνι σου και ένα λευκό κοντομάνικο, τα αγαπημένα σου sneakers και μια oversized καφέ τσάντα αλλά θα τη συνδυάσεις αργότερα και με ankle boots, με ένα tailored παντελόνι με πουκάμισο και ένα clutch.

