8 στιλάτες ιδέες για να περάσεις από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο χωρίς να αλλάξεις όλη την γκαρνταρόμπα σου

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη εποχή για το styling.

Το πρωί μπορεί να έχει ακόμα ζέστη, το βράδυ όμως η θερμοκρασία πέφτει και ξαφνικά τα ανάλαφρα καλοκαιρινά σύνολα μοιάζουν λίγο εκτός εποχής.



Το πρώτο trick είναι να πειραματιστείς με χρώματα. Οι γήινες αποχρώσεις, όπως το καφέ, το κεραμιδί και το βαθύ μπεζ, μπορούν να κάνουν ακόμα και ένα καλοκαιρινό outfit να δείχνει πιο φθινοπωρινό. Παράλληλα, πιο απαλές αποχρώσεις, όπως το sage green και το butter yellow, δίνουν φρεσκάδα και λειτουργούν υπέροχα ως μικρές χρωματικές πινελιές.

Τα αξεσουάρ και το κομμάτι - κλειδί

Πώς θα περάσεις από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο χωρίς να αλλάξεις όλη την γκαρνταρόμπα σου

Ένα ακόμα κομμάτι-κλειδί είναι το ελαφρύ πανωφόρι. Ένα λεπτό trench coat, ένα oversized blazer ή ένα βαμβακερό jacket μπορεί να φορεθεί πάνω από tank tops, φορέματα ή ακόμα και σορτς, χωρίς να κάνει το look υπερβολικά βαρύ. Για πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, δοκίμασε να συνδυάσεις ένα καλοκαιρινό outfit, όπως ένα φόρεμα, με loafers και κάλτσες ή με sneakers.

Παράλληλα, οι ρίγες επιστρέφουν δυναμικά και μπορούν να δώσουν μια preppy διάθεση σε ένα απλό σύνολο. Ένα ριγέ πουκάμισο για παράδειγμα με σορτς ή παντελόνι και ένα μικρό αξεσουάρ με διαφορετικό print δημιουργεί ένα outfit που δείχνει προσεγμένο χωρίς να είναι υπερβολικό.

Τέλος, αν αγαπάς τα πιο θηλυκά looks, οι διακριτικές σούρες και τα βολάν είναι ένας εύκολος τρόπος να ανανεώσεις φορέματα, tops και ζακέτες, ενώ τα cut-outs μπορούν να λειτουργήσουν πιο έξυπνα αυτή την εποχή.

Πάρε έμπνευση από τι παρακάτω εμφανίσεις

