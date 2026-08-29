Το φθινόπωρο είναι, ίσως, η πιο κομψή εποχή της μόδας.

Δεν είναι μόνο οι γήινες αποχρώσεις του φθινοπώρου, τα πιο ζεστά υφάσματα ή τα πρώτα πανωφόρια που επιστρέφουν, είναι κυρίως η περίοδος που το ντύσιμο αποκτά ξανά το αγαπημένο μου layering, περισσότερους συνδυασμούς και μεγαλύτερη δημιουργικότητα.

Σε αντίθεση με τις τάσεις που αλλάζουν κάθε σεζόν, μια σωστά οργανωμένη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα βασίζεται σε διαχρονικά κομμάτια που μπορούν να φορεθούν ξανά και ξανά με αμέτρητους τρόπους. Είναι εκείνα τα ρούχα και τα αξεσουάρ που λειτουργούν σαν «βάση», πάνω στην οποία μπορείς να δημιουργήσεις, είτε με τις τάσεις της χρονιάς, είτε με τα δικά σου αγαπημένα αξεσουάρ, χωρίς να χρειάζεται να ανανεώνεις ολόκληρη τη ντουλάπα σου.

Αν υπάρχει, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσεις σε ποιοτικά staples, αυτή είναι τώρα.

Φθινοπωρινή capsule γκαρνταρόμπα: Τα 10 κομμάτια που πρέπει να έχεις στη συλλογή σου

Το oversized blazer

Ένα blazer παραμένει το πιο ευέλικτο πανωφόρι της μεταβατικής περιόδου. Φοριέται με τζιν και t-shirt, πάνω από slip φορέματα ή ακόμη και με tailored παντελόνια για πιο κομψές εμφανίσεις.

Το δερμάτινο jacket

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένα δερμάτινο jacket συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα και προσθέτει χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό look.

Πλεκτό cardigan

Μια ελαφρυά πλεκτή ζακέτα αποτελεί το πιο χρήσιμο κομμάτι της εποχής. Φοριέται πάνω από t-shirts, πουκάμισα ή φορέματα και γίνεται ο ιδανικός σύμμαχος όταν η θερμοκρασία αλλάζει μέσα στην ημέρα.

Το λευκό ή γαλάζιο πουκάμισο

Ένα ποιοτικό πουκάμισο δεν γνωρίζει εποχές, το φθινόπωρο, όμως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς συνδυάζεται εύκολα με denim, πλεκτά, σακάκια και μάλλινα πανωφόρια.

Το σκούρο denim

Το βαθύ μπλε ή μαύρο τζιν επιστρέφει κάθε φθινόπωρο. Είναι πιο κομψό από τις ανοιχτές αποχρώσεις του καλοκαιριού και ταιριάζει ιδανικά με loafers.

Το tailored παντελόνι

Ένα καλοραμμένο παντελόνι σε μαύρο, γκρι ή σοκολατί μπορεί να φορεθεί από το γραφείο μέχρι το δείπνο και είναι σίγουρα το πιο ευέλικτο κομμάτι μιας capsule wardrobe.

Τα loafers ή οι ballet flats

Οι πρώτες δροσερές ημέρες είναι η ιδανική στιγμή για να επιστρέψουν τα loafers ή οι μπαλαρίνες. Διαχρονικά, άνετα και κομψά, ολοκληρώνουν σχεδόν κάθε καθημερινό σύνολο.

Η oversized σουέντ τσάντα

Το σουέντ επιστρέφει κάθε φθινόπωρο και μια ευρύχωρη τσάντα σε καφέ ή ταμπά αποχρώση δίνει αμέσως πιο ζεστό χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Το πουλόβερ

Ένα πουλόβερ σε ουδέτερη απόχρωση φοριέται μόνο του, στους ώμους ή πάνω από πουκάμισα και αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα κομμάτια της εποχής.

Το μεταβατικό jacket

Δεν είναι ακόμη καιρός για βαριά παλτό. Ένα ελαφρύ jacket από βαμβακερό twill, καμπαρντίνα ή ένα barn jacket καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες της μεταβατικής περιόδου και θα το φορέσεις από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τα πρώτα κρύα.

