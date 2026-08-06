Τι θα φορέσεις από τώρα μέχρι και στην επιστροφή στο γραφείο - 5 επιλογές από τη νέα Stradivarius collection για αξεπέραστο στιλ

Για άνεση και στιλ

Είτε ετοιμάζεσαι για τις διακοπές σου, είτε ο χρόνος κυλά γρήγορα αντίστροφα για την επιστροφή σου στην καθημερινότητα, ένα είναι το σίγουρο: όπου κι αν είσαι το στιλ μπορεί να αναβαθμίσει όχι μόνο την εμφάνισή σου αλλά να απογειώσει και τη διάθεσή σου.

Είναι η ιδανική στιγμή για να προσθέσεις νέα στιλ στη συλλγοή σου, τόσο για τις στιγμές χαλάρωσης και τις καθημερινές εξόδους όσο και για ο comeback στην καθημερινότητα, άλλωστε, η επιστροφή στη ρουτίνα δεν χρειάζεται να είναι βαρετή, σωστά;

Ξέρουμε τι θα φορέσεις από τώρα μέχρι και στην επιστροφή στο γραφείο

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε τη νέα συλλογή από Stradivarius, η οποία συνδυάζει ένα casual, νεανικό και urban ύφος, ισορροπώντας ανάμεσα σε κομμάτια με sporty επιρροές και πιο θηλυκά σχέδια, ιδανικά για τη δημιουργία ευέλικτων looks που παραμένουν όμως πάντα επίκαιρα.

Με το χακί και το έντονο κόκκινο να πρωταγωνιστούν, η συλλογή συνδυάζει χαλαρές σιλουέτες με έντονο χαρακτήρα. Από t-shirts με μανίκια ρεγκλάν, cargo παντελόνια, μίνι φούστες,ψκομμάτια με sporty επιρροές και γραφικά εμπνευσμένα από το αμερικανικό collegiate στιλ καθώς και το tartan ως βασικό μοτίβο, συνθέτουν looks που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στη λειτουργικότητα και τη μόδα.

Φυσικά δεν λείπουν και τα φορέματα με lingerie επιρροές, ρευστές γραμμές και ανάλαφρα υφάσματα αλλά και τα αξεσουάρ, τα οποία ολοκληρώνουν κάθε look με μια επιλογή από mini τσάντες, shopper bags, μπαλαρίνες, mules με τακούνι και μίνιμαλ σανδάλια.

Αν λοιπόν θέλεις να προσθέσεις στη wish list σου κομμάτια που χαρίζουν άνεση, στιλ και ελευθερία, θα τα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους και θα τα χαρείς τόσο τον Αύγουστο όσο και στην επιστροφή στο γραφείο, τότε παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις δικές μας αγαπημένες επιλογές για να διαλέξεις.

Δες παρακάτω 5 επιλογές από τη νέα Stradivarius κολεξιόν για αξεπέραστο στιλ



Τσάντα shopper με μεταλλικό κούμπωμα/ Δες εδώ



Ασύμμετρο καρό μίντι φόρεμα/ Δες εδώ

Baseball μπλούζα με μανίκια 3/4/ Δες εδώ

Utility μπουφάν balloon/ Δες εδώ

D98 Τζιν Ίσιας Γραμμής με vintage εφέ/ Δες εδώ