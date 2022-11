Πόσο συχνά φοράς τα ρούχα σου πριν τα καταδικάσεις στην αφάνεια;

Πόσες φορές μπορείς να φορέσεις ένα ρούχο πριν το βαρεθείς; Αν δε το βαρεθείς σύντομα, θα μπορέσεις να το φοράς για πολύ καιρό ή θα έχει φθαρεί σε λιγότερο από έναν χρόνο; Και στην τελική πόσο ethical και sustainable είναι η μόδα σήμερα;

Αισθάνεσαι κι εσύ άσχημα κάθε φορά που πετάς ένα ρούχο; Είσαι και εσύ μια από εμάς που το «δεν έχω τίποτα να φορέσω...» είναι στο καθημερινό σου λεξιλόγιο, ενώ η ντουλάπα σου είναι γεμάτη ρούχα;

Αν απάντησες ΝΑΙ και στις δυο παραπάνω ερωτήσεις, τότε το συγκεκριμένο άρθρο σε ενδιαφέρει πολύ.

Αυτό το αίσθημα ενοχής που σε κατακλίζει όταν πετάς ένα παντελόνι που το έχεις φορέσει μόνο 3 φορές, γιατί δεν είναι πια «της μόδας», καλά κάνει και σε κατακλίζει! Αρχικά το να πετάς τα ρούχα σου, ενώ μπορείς να τα δωρίσεις, δεν θεωρείται επιλογή στις μέρες μας. Και αν το δούμε από την περιβαλλοντική πλευρά, το πόσες φορές φοράς τα ρούχα σου μπορεί να μην κάνει διαφορά σε σένα, αλλά στον πλανήτη κάνει τεράστια!

Φαντάζομαι έχεις φορέσει από τη μαμά, τη θεία ή το second hand μαγαζί της πόλης σου ένα jean του 1980 ή μια φούστα του 1970. Θυμάσαι τη διαφορετική αίσθηση του υφάσματος και την έκπληξή σου ότι αυτό το ρούχο μετά από τόσα χρόνια παραμένει σχεδόν άθικτο και ικανό να φορεθεί; Που είναι το polyester στο ταμπελάκι; Μόνο φυσικά υλικά; Μα θα κοστίζει μια περιουσία, σκέφτεσαι. Και κάπου εδώ έρχεται η συνειδητοποίηση.

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και καταναλώνουμε ρούχα άλλαξε ριζικά από όταν οι fast fashion και οι ultra fast fashion εταιρίες μας είπαν ότι το φθηνό και το πολύ είναι προτιμότερο και πιο in fashion, από το πιο ακριβό και ποιοτικό.

Κάνοντας focus στη χαμηλή τιμή, αντί στα eco-friendly υλικά και στις ηθικές και δίκαιες συνθήκες εργασίας (μη ξαφνιάζεσαι), οι fast fashion εταιρίες κατάφεραν να κατεβάσουν τις τιμές σε μη ανταγωνιστικά επίπεδα. Επίσης λανσάροντας κάθε μήνα -ή ακόμα και κάθε εμβομάδα- νέες συλλογές, δημιουργούν εφήμερα trends και τρέφουν το FOMO.

Σε γενικές γραμμές πλέον δεν έχει σημασία η αντοχή και η ποιότητα, αλλά η χαμηλή τιμή και η ποσότητα.

Δυστυχώς στο παραπάνω θέμα βοήθησαν τα social media, όπου με τους influencers του TikTok και του Instagram να μη φορούν το ίδιο outfit δεύτερη φορά (στο πυρ το εξώτερον!) ο υπερκαταναλωτισμός αγιοποιήθηκε.

Κατά μέσο όρο, τα ρούχα μας τα φοράμε 7 φορές πριν τα πετάξουμε/δώσουμε/αφήσουμε. Αν αυτό δε το θεωρείτε σοκαριστικό, τότε κρατήστε ότι πλέον αγοράζουμε 60% περισσότερα ρούχα τον χρόνο σε σχέση με αυτά που αγοράζαμε το 2000.

Αυτό όπως είναι λογικό οδηγεί σε αδιανόητες ποσότητες απορριμμάτων από υφάσματα και άλλα υλικά, με τον αριθμό τον ρούχων που πετιούνται κάθε χρόνο να ανέρχεται στους 18.6 εκατομμύρια τόνους!

Σύμφωνα με τον Lauren Bravo, τον συγγραφέα του How To Break Up With Fast Fashion, τίνουμε να φοράμε μόνο το 10% των ρούχων που έχουμε στην κατοχή μας σε καθημερινή βάση και όχι για πολύ, διότι σε αντίθεση με τα jean του 1980 που αναφέραμε προηγουμένως, τα οποία άντεξαν στο test του χρόνου, σήμερα το 60% των ρούχων μας είναι ικανά να φορεθούν για λιγότερο από έναν χρόνο.