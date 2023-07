Πες «ναι» μόνο σε αυτά τα παπούτσια, αν θες να φορέσεις μίνι φόρεμα

Η επιλογή του σωστού παπουτσιού για το μίνι φόρεμά σου είναι μια δύσκολη επιλογή, για αυτό επέλεξε μόνο από τα 4 παρακάτω στιλ και δε θα χάσεις

Έχουμε μιλήσει πολύ για μάξι φορέματα και έχουμε παραμελήσει τα μίνι εδώ και αρκετό καιρό. Ζητάμε ταπεινά συγνώμη από αυτό το μικροκαμωμένο, χαριτωμένο και σέξι κομμάτι της ντουλάπας μας και ερχόμαστε να επανορθώσουμε. Η αλήθεια είναι πως αυτό το καλοκαίρι τα μάξι φορέματα ήρθαν «με φόρα», χωρίς όμως να εκτοπίσουν τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι τον χειμώνα ήταν παντού σε δρόμους και σε βιτρίνες.

Τώρα όμως είναι καλοκαίρι και πολλά από τα κομμάτια που φορούσαμε μαζί με τα μίνι φορέματά μας, είναι off season. Ειδικά τα παπούτσια του χειμώνα που λατρεύτηκαν, δεν μπορούμε να τα φορέσουμε τώρα. Αν βέβαια εσύ αντέχεις να φορέσεις με 38 βαθμούς Κελσίου δερμάτινο αρβυλάκι, μπράβο! Εξαιρετική επιλογή αν πας σε συναυλία. Αν όμως είσαι σαν τους περισσότερους και θέλεις το ποδαράκι σου να παίρνει αέρα το καλοκαίρι, τότε καλό θα είναι να συνεχίσεις να διαβάζεις.

Το να βρεις το κατάλληλο παπούτσι για το καλοκαιρινό σου μίνι φόρεμα είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Το outfit δεν πρέπει να δείχνει παιδικό, ούτε πρόστυχο, ούτε άβολο, ούτε all over the place. Για να πετύχεις τον σωστό συνδυασμό μίνι φορέματος και παπουτσιού, εμπιστεύσου τα παρακάτω 4 σχέδια και δε θα χάσεις. Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και φόρα το μίνι φόρεμά σου περίφανα και αυτό το καλοκαίρι!

1. Οι φλατ μπαλαρίνες

2. Τα retro sneakers

3. Τα λεπτοκομμένα σανδάλια

4. Τα updated mules