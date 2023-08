Richie rich: 8 χρώματα που χρειάζεσαι για μια quiet luxury γκαρνταρόμπα

Δεν χρειάζεται να είναι ακριβά τα ρούχα, απλά να μοιάζουν

Το quiet luxury έχει συζητηθεί όσο κανένα άλλο trend το 2023. Είναι η major τάση της χρονιάς, πιο μεγάλη ακόμα και από το barbiecore, που -μεταξύ μας- είναι το ακριβώς αντίθετο του quiet luxury. Αν θέλεις να γίνεις master αυτού του μεγάλου trend, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να αποφεύγεις τα logos, τα έντονα prints και να επενδύσεις σε μια καθαρή και κλασική χρωματική παλέτα.

Οκ, δεν είναι και καινούργιο το quiet luxury, υπήρχε πάντα γύρω μας, απλά τώρα έγινε αρκετά mainstream. Κομψά, διαχρονικά και κλασικά looks σε «ήσυχα» και καθαρά χρώματα, που βοηθούν τα ρούχα σου να φαίνονται ακριβά, χωρίς να είναι. Ποια είναι όμως αυτά τα χρώματα; Δες στην παρακάτω λίστα τα 8 χρώματα, που θα κάνουν την γκαρνταρόμπα σου να μοιάζει σα να βγήκε από το Succession και θα μας θυμηθείς. Και μην ξεχνάς, less is more!

1. Το μαύρο το βαθύ

2. Το μπλε του μεσονυχτίου

3. Το baby pink

4. Το ανθρακί

5. Το μπεζ

6. Το buttermilk

7. Το χρώμα της μέντας

8. Το λευκότερο λευκό