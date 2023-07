Copy-paste: 5 μίνιμαλ looks για να αντιγράψεις στη στιγμή

Δοκίμασε να αντιγράψεις αυτά τα μίνιμαλ looks και δε θα χάσεις

Είτε είσαι minimal τύπος, είτε όχι, δεν μπορείς να αρνηθείς την σικάτη εικόνα που προκύπτει όταν συνδυάζουμε κλασικά κομμάτια μεταξύ τους. Διαχρονική, κομψή και αν κάνεις το σωστό συνδυασμό αξεσουάρ γίνεται εντελώς φρέσκια και μοντέρνα. Μην αφήσουμε και ασχολίαστο το γεγονός ότι τα ρούχα φαίνονται πολύ πιο ακριβά, από όσο πραγματικά είναι.

Μπορείς να δοκιμάσεις να δημιουργήσεις μια ντουλάπα με βασικά χρώματα και κομμάτια που συνδυάζονται μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο θα φοράς ό,τι έχεις και όταν πακετάρεις για διακοπές, θα σου είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Μη χαλάς φαιά ουσία χωρίς λόγο. Ναι, όταν ντύνεσαι με μινιμαλιστικό τρόπο μόνο να κερδίσεις έχεις. Less is more και καλό καλοκαίρι!

Εμείς βρήκαμε τα πιο cool μινιμαλιστικά looks για αυτό το καλοκαίρι, που μπορείς να αντιγράψεις στην στιγμή! Είναι σίγουρο ότι έχεις τα περισσότερα από αυτά τα κομμάτια ήδη στη ντουλάπα σου και αν όχι, μπορείς να τα βρεις πάρα πολύ εύκολα.

1. Breton - Λινή φούστα - Μπαλαρίνες

2. Στράπλες top - Βαμβακερή βερμούδα - Strappy σανδάλια

3. Λινό παντελόνι - Μακρύ γιλέκο - Kitten heels

4. Midi 70's φούστα - Λευκό top - Διάφανη μπαλαρίνα

5. Λινό παντελόνι - Μακρύ στράπλες top - Μπαλαρίνες

Δες στην παρακάτω gallery το πιο διαχρονικό φόρεμα, το μικρό μαύρο φόρεμα και επέλεξε το αγαπημένο σου!