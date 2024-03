Το boho style κάνει το μεγάλο comeback αυτή τη χρονιά

Σου έλειψε; Και όμως ξαναγύρισε! Το boho style είναι και πάλι εδώ

Και ποιος δεν θυμάται το απόλυτο boho fashion icon των 00’s, Σιένα Μίλερ, με το ανέμελο, sexy, cool και επιμελώς ατημέλητο στιλ της; Οι πιο «προχωρημένοι» γνωρίζουν επίσης τη λατρεία της Ρέιτσελ Ζόε για το bohemian look με μια δόση glam και λάμψης. Το boho style λοιπόν είναι και πάλι μαζί μας, είναι και πάλι εδώ, όχι όμως με τον ίδιο τρόπο της Σερίνα Βαν Ντερ Γούντσεν από το Gossip Girl, αλλά με τον τρόπο της εξαιρετικής Χιμένα Καμάλι, της νέας creative director της Chloe, του οίκου που είχε γίνει συνώνυμο του boho chic και η Καμάλι θέλησε να αναβιώσει. Πολλά μπράβο στη Χιμένα Καμάλι που κατόρθωσε να γίνει το talk of the town -και όχι μόνο- και να επαναφέρει το boho από σήμερα κιόλας με δόξα και τιμή, μετά την παρουσίαση της συλλογής της για τον επόμενο χειμώνα στο Paris Fashion Week.

Για το boho style του 2024 χρειαζόμαστε σίγουρα μεγάλα γυαλιά ηλίου, διαφάνειες, βολάν, μεγάλα χρυσά περιδέραια, κρόσια, κάπες, γούνινα καπέλα, ζώνες, maxi φούστες, prints, μεγάλα σκουλαρίκια και φυσικά φουλάρια. Τα 70’s συναντούν τον μινιμαλισμό των 90’s και όλα αυτά συναντώνται με το επιτηδευμένο layering και τα oversized κοσμήματα. Δοκίμασέ το, δε θα χάσεις, αφού φυσικά πεις «Ξαναγύρισες ε;»!