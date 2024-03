Τα must ανοιξιάτικα πανωφόρια που θέλεις να έχεις στη ντουλάπα σου

Τα 5 πανωφόρια της άνοιξης που θέλεις να έχεις στη ντουλάπα σου αυτή τη σεζόν

Μπορεί έξω από το παράθυρο ο καιρός να μοιάζει φθινοπωρινός, αλλά όχι, είναι άνοιξη και η γύρη πλανάται παχιά στον αέρα δημιουργώντας την αίσθηση της χαμηλής νέφωσης. Μην αφήσεις λίγη -ή πολλή- γύρη να σε πάρει από κάτω και άσε τον εαυτό σου χαλαρό να χαρεί με την άνοδο της θερμοκρασίας και το κρέμασμα των χοντρών μπουφάν και παλτό στη ντουλάπα μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Ήρθε η σειρά κάποιων άλλων να λάμψουν στη θέση τους και δεν είναι άλλα από τα ανοιξιάτικα πανωφόρια.

Τα ανοιξιάτικα πανωφόρια τα λατρεύουμε διότι δεν τα φοράμε για να καταπολεμήσουμε το κρύο, αλλά για να ολοκληρώσουμε το look μας και σαν εξτραδάκι να προφυλαχτούμε από την πρωινή υγρασία ή τη βραδινή ψύχρα. Πανωφόρια όπως οι κλασική καπαρντίνα είναι και θα είναι για πάντα must, αλλά με έναν oversized χαρακτήρα και μια δόση βιντατζιάς. Ρίξε μια ματιά στην παρακάτω λίστα και ανακάλυψε τα 5 must ανοιξιάτικα πανωφόρια που αξίζει να επενδύσεις και να έχεις στη ντουλάπα σου.

1. Το δερμάτινο jacket

2. Η καπαρντίνα

3. Το jacket «εκδρομής»

4. Το bomber jacket

5. Το jacket με τα σχέδια

