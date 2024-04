Casual Elegance: Τα ανοιξιάτικα σύνολα που θέλουμε να αντιγράψουμε

Και casual και κομψά; Μπορείς να τα έχεις και τα δύο

Τα να σου αρέσει να ντύνεσαι με casual ρούχα δεν είναι κακό. Ίσα ίσα που δείχνει ότι αισθάνεσαι άνετα με τον εαυτό σου και δεν έχεις την εμμονική ανάγκη να φοράς συνεχώς τις τελευταίες τάσεις της μόδας και statement κομμάτια. Υπάρχει μια ομορφιά σε αυτό το ντύσιμο που πολλές φορές περνάει απαρατήρητη λόγω των πιο βασικών κομματιών που χρησιμοποιούνται.

Φυσικά και casual δεν σημαίνει μη κομψό. Μπορεί ξεκάθαρα να γίνει elegant το look ενσωματώνοντας κλασικά και σικάτα κομμάτια στο σύνολο, χωρίς να φορέσεις ψηλοτάκουνα ή fancy φορέματα. Αυτά τα κομμάτια είναι εντελώς versatile και έχουν την ικανότητα να δουλέψουν το ίδιο σωστά σε ένα πιο formal και σε ένα πιο καθημερινό look. Εμείς σου έχουμε στην παρακάτω λίστα μερικά από τα αγαπημένα μας casual elegant looks, με λίγη βοήθεια από τις «φίλες» μας στο Instagram. Κράτα σημειώσεις!