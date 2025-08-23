Για να είναι κάθε look σου ντελικάτο, ακριβώς όπως το είχες φανταστεί

Ανεξάρτητα από την αισθητική και το γούστο σου (δεν υπάρχουν άλλωστε αυστηροί κανόνες στη μόδα) κάποια συχνά λάθη είναι ικανά να «ρίξουν» την εικόνα σου και, ενώ το outfit σου είναι προσεκτικά επιλεγμένο να μην καταφέρνεις να το αναδείξεις.

Ακόμη και οι fashion lover και οι λάτρεις της μόδας όμως κάνουν λάθη που αφαιρούν πόντους από το look του -και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουν καν.

Από τα ασιδέρωτα κομμάτια μέχρι την λάθος επιλογή στα νούμερα, τα στιλιστικά «λάθη» που μπορεί να κάνεις είναι κοινά, αν όμως δώσεις βάση υπόσχομαι πως κάθε look σου θα είναι ντελικάτο και κομψό, ακριβώς όπως το είχες φανταστεί.



4 στιλιστικά λάθη που αφαιρούν πόντους από το στιλ σου - και πώς να τα διορθώσεις

#1. Αγνοείς το προσωπικό σου στιλ



Το μεγαλύτερο λάθος είναι να ντύνεσαι με βάση τις τάσεις και όχι με βάση το τι σου αρέσει πραγματικά. Όταν προσπαθείς να μιμηθείς άλλα στιλ ή να υιοθετείς κάθε νέα μόδα χωρίς να σε εκφράζει, το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που δεν σε αντιπροσωπεύει. Έτσι, δημιουργείς μια συλλογή γεμάτη κομμάτια που τελικά δεν φοράς. Το σωστό στιλ είναι αυτό που σου προσφέρει αυτοπεποίθηση και άνεση. Να επενδύεις σε κομμάτια που αγαπάς, που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σου, οι τάσεις άλλωστε αλλάζουν, το αυθεντικό στιλ όμως είναι διαχρονικό.

#2. Φοράς λάθος νούμερο



Ένα ρούχο που σε πιέζει ή που είναι πολύ μεγαλύτερο από το νούμερό σου σπάνια είναι κολακευτικό. Το υπερβολικά στενό ή το υπερβολικά oversized ντύσιμο δείχνει άβολο και δίνει την εντύπωση ότι δεν αισθάνεσαι άνετα. Επίλεξε ρούχα που εφαρμόζουν σωστά και αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να σε περιορίζουν. Το μυστικό είναι η ισορροπία: ούτε υπερβολικά στενά, ούτε υπερβολικά φαρδιά. Επένδυσε σε κομμάτια που αναδεικνύουν τη σιλουέτα σου χωρίς υπερβολές, και συνδύασέ τα με στοιχεία διαφορετικής γραμμής για να δημιουργήσεις αρμονικές αντιθέσεις.

#3. Δεν φοράς τα κατάλληλα χρώματα



Ακόμη κι αν ένα χρώμα είναι της μόδας ή σου αρέσει πολύ, μπορεί να μην κολακεύει το δέρμα σου. Τα «λάθος» χρώματα μπορούν να σε κάνουν να δείχνεις χλωμή, να δημιουργούν σκιές στο πρόσωπο ή να σου στερούν τη λάμψη. Αν γνωρίζεις τις αποχρώσεις που σε φωτίζουν – ακόμη κι αν δεν τις φοράς κάθε μέρα – μπορείς να τις επιλέγεις όταν θέλεις να ξεχωρίσεις. Δεν χρειάζεται να περιοριστείς, αρκεί να γνωρίζεις τι σου ταιριάζει.

#4. Τσαλακωμένα ρούχα



Ένα προσεγμένο ντύσιμο χάνει αμέσως πόντους όταν είναι τσαλακωμένο. Ακόμη κι αν έχεις φορέσει ένα όμορφο outfit, οι τσαλακωμένες υφές δίνουν μια εικόνα προχειρότητας. Φυσικά, υπάρχουν υφάσματα, όπως το λινό, που τσαλακώνονται φυσικά και αυτό είναι μέρος της «γοητείας» τους αλλά ακόμη και εκεί, φρόντισε η εμφάνισή σου να δείχνει σκόπιμα ανεπιτήδευτη και όχι απλώς ατημέλητη.

