Τα αξεσουάρ που θα δώσουν αέρα πολυτέλειας στα looks σου
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
24 Αυγούστου 2025
Τα αξεσουάρ πάντα κέρδιζαν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των fashion lovers αφού μπορούν να δώσουν κομψά vibes και στο πιο απλό σύνολο.
Αυτή τη σεζόν είδαμε τα αξεσουάρ να πρωταγωνιστούν. Από τα chsrms που έδωσαν στις τσάντες της Miu Miu μια πιο παιχνιδιάρικη νότα μέχρι τα μεταξωτά μαντήλια και τα κοσμήματα με… θαλασσινό αέρα που αγαπούν τα κορίτσια της μόδας.
Τα αξεσουάρ είναι ικανά να απογειώσουν κάθε outfit και αυτό το καλοκαίρι οι πρωταγωνιστές είναι μεταξύ άλλων τα raffia items, για αυτό παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από αυτά που θα δώσουν φινετσάτο αέρα και πολυτέλεια στα looks του Αυγούστου, τόσο στο νησί, όσο και στην πόλη.
Τα αξεσουάρ που έχεις ήδη στη συλλογή σου και θα δώσουν ντελικάτα vibes στα looks του Αυγούστου
Μεταξωτό μαντήλι
Πέρλες
Κοσμήματα με θαλασσινό αέρα
Ωδή στο κόκκινο
Μια chic βεντάλια
Raffia αξεσουάρ
Χρυσά και κοκάλινα κοσμήματα
Ένα κομψό καπέλο
