Τα αξεσουάρ που θα δώσουν αέρα πολυτέλειας στα looks σου

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

24 Αυγούστου 2025

Τα έχεις ήδη στη συλλογή σου

Τα αξεσουάρ πάντα κέρδιζαν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των fashion lovers αφού μπορούν να δώσουν κομψά vibes και στο πιο απλό σύνολο.

Αυτή τη σεζόν είδαμε τα αξεσουάρ να πρωταγωνιστούν. Από τα chsrms που έδωσαν στις τσάντες της Miu Miu μια πιο παιχνιδιάρικη νότα μέχρι τα μεταξωτά μαντήλια και τα κοσμήματα με… θαλασσινό αέρα που αγαπούν τα κορίτσια της μόδας.

Τα αξεσουάρ είναι ικανά να απογειώσουν κάθε outfit και αυτό το καλοκαίρι οι πρωταγωνιστές είναι μεταξύ άλλων τα raffia items, για αυτό παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά από αυτά που θα δώσουν φινετσάτο αέρα και πολυτέλεια στα looks του Αυγούστου, τόσο στο νησί, όσο και στην πόλη.

Τα αξεσουάρ που έχεις ήδη στη συλλογή σου και θα δώσουν ντελικάτα vibes στα looks του Αυγούστου

Μεταξωτό μαντήλι

Πέρλες

Κοσμήματα με θαλασσινό αέρα

Ωδή στο κόκκινο

Μια chic βεντάλια

Raffia αξεσουάρ

Χρυσά και κοκάλινα κοσμήματα

Ένα κομψό καπέλο


