Τα δερμάτινα jackets που θα βλέπουμε παντού από τον Σεπτέμβριο και μετά

ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ

30 Αυγούστου 2025

Κάποια jackets τα έχεις ήδη στη συλλογή σου 

Τα δερμάτινα jackets αποτελούν αναμφισβήτητα κομμάτι – κλειδί της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Cool και άνετα άλλες φορές κομψά και άλλες φορές ανεπιτήδευτα στιλάτα, αποπνέουν έναν μοναδικό δυναμισμό σε όποια γυναίκα τα επιλέγει ενώ παράλληλα ταιριάζουν με τα πάντα.

Εκτός από τα κλασικά bakers , τα δερμάτινα πανωφόρια που θα βλέπουμε παντού από το φθινόπωρο και μετά, έχουν αφενός μια σύγχρονη αισθητική αλλά και αφετέρου μια vintage νότα.

Από τα minimal σε εκείνα με τα εντυπωσιακά – ή και όχι κουμπιά, στο βουργουνδί leather jacket και το old school στιλ, οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας ξέρουν ήδη ποια είναι τα δερμάτινα που θα φορεθούν και, παρακάτω τα έχουμε συγκεντρώσει σε μια λίστα για να είσαι προετοιμασμένη.

Τα δερμάτινα jackets που θα βλέπουμε παντού


Minimal

Με κουμπιά

Βουργουνδί

Cropped


Bomber

Vintage

Blazer


