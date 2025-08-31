10 looks για την επιστροφή στο γραφείο – Για να είσαι στιλάτη ακόμη κι αν τελείωσαν οι διακοπές

Η στιλιστική έμπνευση που χρειάζεσαι

Η επιστροφή στο γραφείο είναι σίγουρα δύσκολο, ένα κομψό look όμως μπορεί να «σώσει» την κατάσταση και φυσικά να σου τονώσει το ηθικό, ακόμα κι αν η σκέψη σου βρίσκεται στο νησί.



Η στιλίστρια Coco Schiffer διατηρεί ένα γεμάτο έμπνευση προφίλ στο Instagram και, με μία «βόλτα» στο feed της θα ανακαλύψεις looks που μπορείς να αντιγράψεις με μεγάλη ευκολία. Κοιτάζοντας τις αναρτήσεις της θα καταλάβει κανείς αμέσως πως αγαπά τα minimal looks με ένα όμως twist. Συχνά επιλέγει διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, από tailored παντελόνια και τζιν, μέχρι λευκά πουκάμισα και t- shirt, και, αυτά τα looks είναι ό,τι πρέπει αν ψάχνεις να δημιουργήσεις ένα κομψό outfit τώρα που η επιστροφή στο γραφείο μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ.

Τα looks για την επιστροφή στο γραφείο

Μπορεί η ψυχολογία σου τώρα που τελείωσαν οι διακοπές να είναι κάπως πεσμένη, τα σύνολά σου όμως δεν χρειάζεται να στερούνται κομψότητας, για αυτό και εμείς έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να εμπνευστείς και γιατί όχι να τα αντιγράψεις.



Από τα casual στα πιο chic, παρακάτω θα βρεις στιλιστικές προτάσεις από την Coco Schiffer που σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητες τη Δευτέρα στο γραφείο.

Δες παρακάτω τα looks

Satin skirt + μαύρο tank top

Jean + ριγέ μπλε πουκάμισο

Maxi μαύρη φούστα + λευκό πουκάμισο

Instagram/@cocoschiffer

Λευκό jean + μαύρο κορμάκι

Φόρεμα με λεπτές τιράντες + statemnet ζώνη

Total black look

Total white

Jean + λευκό πουκάμισο

Βερμούδα + polo μπλουζάκι

Tailored παντελόνι + λευκό t- shirt



