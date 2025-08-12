Αντί για μαύρο: Αυτό είναι το χρώμα που θα βλέπουμε στις τσάντες της επόμενης σεζόν

Το φθινόπωρο φέρνει ένα χρώμα στο προσκήνιο αφήνοντας πίσω το buttery yellow και το baby blue του καλοκαιριού

Ο λόγος για το πράσινο, σε όλες του τις αποχρώσεις, αλλά κυρίως στο lime και το λαδί, όπως έχουν υποδείξει, τόσο οι street style εμφανίσεις, όσο και τα shows των οίκων υψηλής ραπτικής.



Οι οίκοι μόδας παρουσίασαν το πράσινο χρώμα στις επιδείξεις των Φθινοπωρινών τους συλλογών, αποδεικνύοντας πως το χρώμα αυτό, όχι μόνο θα είναι ένα από τα πιο hot χρώματα της σεζόν, αλλά και πως είναι ικανό να προσθέσει μια ανάσα «δροσιάς» και κυρίως κομψότητας στις εμφανίσεις της σεζόν.

Αυτό είναι το χρώμα που θα βλέπουμε στις τσάντες την επόμενη σεζόν

Στην επίδειξη του οίκου Gucci για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 είδαμε μία σε λαχανί απόχρωση με λαβές από μπαμπού ενώ στην επίδειξη του Erdem εκείνη που ξεχώρισε ήταν μια σε υπέροχο λαδί. Ευέλικτο σαν χρώμα, το πράσινο μπορεί να συνδυαστεί με όλα όσα έχεις στη φθινοπωρινή σου συλλογή.





Ο οίκος Gucci συνδυάζει το lime green με μελιτζανί και σοκολατί καφέ αποχρώσεις, ο Erdem συνδυάζει τη δική του απόχρωση με μπορντό και dusty pink αλλά και φλοράλ, ενώ η Stella McCartney το σετάρει με ασπρόμαυρα prints.





Τα παραπάνω παραδείγματα είναι η απόδειξη πως, το πράσινο χρώμα θα κυριαρχήσει τη νέα σεζόν και με τη γήινη ταυτότητά του, όχι μόνο μπορεί να ταιριάξει με κάθε πιθανό συνδυασμό, μπορεί να δώσει σε κάθε σύνολο, από φρέσκα vibes μέχρι πιο «ζεστές» νότες.



