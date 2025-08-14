Τα skinny pants επιστρέφουν δυναμικά αυτό το φθινόπωρο και βρήκαμε τα στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα skinny pants επιστρέφουν αυτό το φθινόπωρο με πολλά twist που πρόκειται να αναβαθμίσουν κάθε εμφάνισή σου

Είδαμε τα flare και τα barrel παντελόνια να γίνονται τα αγαπημένα των fashion lovers, τα skinny όμως επανέρχονται και θα αποτελέσουν το απόλυτο φθινοπωρινό item της γκαρνταρόμπας μας.

Τα skinny jeans και τα στενά παντελόνια πρωταγωνίστησαν στις πασαρέλες και ιδιαίτερα στο street style και, ακόμα κι αν έρχονται από παλαιότερες δεκαετίες, τώρα επανερμηνεύονται με τον πιο μοντέρνο τρόπο και θα φορεθούν με sneakers, ankle boots και ψηλοτάκουνα. Το καλό άλλωστε με την επιστροφή του στιλ αυτού είναι πως αποτελούν μια ευέλικτη επιλογή, είτε είσαι λάτρης του μίνιμαλ στιλ, είτε των casual ή και edgy εμφανίσεων.



Πώς θα υιοθετήσεις την τάση των skinny αυτό το φθινόπωρο;



Το Y2K στιλ εξακολουθεί να είναι δημοφιλές, να ‘ναι καλά η Britney Spears, η Christina Aguilera και η Paris Hilton που φορούσαν τα χαμηλοκάβαλα στενά jeans τους με crop tops δημιουργώντας iconic εμφανίσεις. Σήμερα όμως οι γυναίκες της μόδας τα συνδυάζουν με casual, oversized κομμάτια ενώ δεν περιορίζονται μόνο στο jean ύφασμα.



Τα jeggings που πρωταγωνίστησαν από το 2009 μέχρι και πριν το 2015, το υβρίδιο τζιν -κολάν έρχεται ξανά με νέα ταυτότητα. Οίκοι μόδας όπως Marni και Prada έχουν προσθέσει στις συλλογές τους skinny εκδοχές παντελονιών, παρουσιάζοντας τα ιδανικά items για τα looks γραφείου.

Getty Images

Getty Images





Επιπλέον, τα στενά παντελόνια με boho χαρακτήρα έκαναν την εμφάνισή τους στη συλλογή Isabel Marant για την άνοιξη-καλοκαίρι 2025 ενώ και οι δερμάτινες εκδοχές θα έχουν την τιμητική τους αυτό το φθινόπωρο.





Τέλος, στις τάσεις της νέας σεζόν θέση θα έχουν και τα skinny pants με κόψιμο στο στρίφωμα, μία λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Θυμήσου οίκους όπως οι Mugler, Proenza Schouler και Sportmax που έκαναν τα μαύρα skinny παντελόνια με σχισμή βασικό κομμάτι στις επιδείξεις μόδας άνοιξη-καλοκαίρι 2025.

