Όσα κρατάμε από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – Από τα trends στη γλυπτική μόδα και τα εκκεντρικά αξεσουάρ

Το σκανδιναβικό στιλ πάντα έδινε έμπνευση και καθόριζε τις τάσεις της μόδας, γιατί να αποτελεί εξαίρεση αυτή τη φορά;

Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης πραγματοποιήθηκε με τα brands να παρουσιάζουν, εκτός από τον καλύτερό τους εαυτό, και τις νέες συλλογές τους για την Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026, κάποιες εκκεντρικές και άλλες πιο ευέλικτες.

Είδαμε τέχνη, είδαμε τάσεις, είδαμε όμως και μια πολιτική δήλωση, μια ανθρωπιστική έκκληση από την Jura Indexspring που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Όσα κρατάμε από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης

Φυσικά και όσον αφορά το street style, είδαμε τις γυναίκες της μόδας να αγκαλιάζουν μεταξύ άλλων την κομψότητα των πουά prints αλλά και την άνεση των flip flops, τόσο όσο και τα brands που τις παρουσίασαν στην πιο updated εκδοχή τους. Άλλωστε, οι σαγιονάρες έχουν την τιμητική τους φέτος το καλοκαίρι και θα τις βλέπουμε και το φθινόπωρο. Και αυτό αποδείχθηκε και στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Οι τάσεις της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης που θα βλέπουμε παντού

Για παράδειγμα, στην πρώτη επίδειξη της σεζόν, η OperaSPORT παρουσίασε PVC σχέδια και τρισδιάστατα εκτυπωμένες Havaianas, σχεδιασμένες σε συνεργασία με την τεχνολογική εταιρεία Zellerfeld, η ALIS παρουσίασε ένα ζευγάρι με μεταλλικές λεπτομέρειες ενώ η ROTATE έκλεισε τη σεζόν με λαμπερά thong heels, σε έντονες κόκκινες αποχρώσεις και animal print.

Getty Images





Μια ακόμη από τις τάσεις που είδαμε στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας της Κοπεγχάγης ήταν τα flyaway neckties. Στο Forza Collective ήταν σε πρώτο πλάνο αλλά άκρως ανανεωμένες.

Οι γραβάτες φορέθηκαν ασύμμετρα σκορπισμένες στους ώμους και τον λαιμό. Το ίδιο και στα shows των MKDT Studio και Rave Review.





Ακόμη, τα αξεσουάρ είχαν την τιμητική τους. Τα γλυπτικά αξεσουάρ, τα funky καπέλα, τα εκκεντρικά items (θυμήσου τις τσάντες σαν αρουραίους) είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στην πασαρέλα, όσο και στο street style. Όχι μόνο έδωσαν μια fun διάθεση στα shows και τις συλλογές των οίκων, «μαρτύρησαν» και όσα αξεσουάρ θα βλέπουμε παντού.

Όταν η μόδα συναντά την τέχνη

Όσο για τα shows που ξεχωρίζουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι επιδείξεις που θολώνουν τα όρια μεταξύ μόδας και τέχνης έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.





Η The Swedish School of Textiles έκανε τα «μαγικά» της. Σαν ένα masterclass μόδας και τέχνης με αφετηρία τη δημιουργική καινοτομία, οι 16 διαφορετικοί σχεδιαστές παρουσίασαν ο καθένας μια ποικιλία καινοτόμων τεχνικών, συνδυάζοντας την performance art με τον σχεδιασμό.

