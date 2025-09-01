Αυτό είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το βουργουνδί - Πώς το φορούν οι πιο ενημερωμένες fashionistas

Το βουργουνδί μπορεί να αποτελεί το πιο εντυπωσιακό χρώμα του φθινοπώρου, μία νέα όμως επιλογή έρχεται να το αντικαταστήσει με τον πιο στιλάτο και luxury τρόπο

«Ζεστό» και με μία δόση ρομαντισμού, ευέλικτο και φινετσάτο, το χρώμα που επιλέγουν για κάθε περίσταση οι fashion lovers δεν είναι άλλο από το εκλεπτυσμένο μωβ, το royal purple, το οποίο χαρίζει μία ανεπιτήδευτη φινέτσα αλλά και αμέτρητους στιλιστικούς συνδυασμούς.

Οίκοι υψηλής ραπτικής όπως οι Valentino, Miu Miu και McQueen το έχουν συμπεριλάβει στην παλέτα των φθινοπωρινών χρωμάτων τους. Από τα ελαφριά μπουφάν που παρουσιάστηκαν στις πασαρέλες των Valentino και McQueen, μέχρι τα παπούτσια και τα αξεσουάρ της Miu Miu, οι «πλούσιες» μωβ αποχρώσεις είναι η τρανή απόδειξη πως το μωβ χρώμα έχει έρθει στις τάσεις της μόδας για να μείνει.

Πώς φορούν το μωβ χρώμα οι fashionistas

Όσο bold κι αν μοιάζει το μωβ χρώμα, αποτελεί μια έξυπνα ευέλικτη επιλογή για τα φθινοπωρινά looks. Αφενός, μπορείς να δημιουργήσεις με αυτό εντυπωσιακά μονοχρωματικά looks, είτε επιλέγοντας διαφορετικούς είτε ίδιους τόνους, αφετέρου, συνδυάζεται εύκολα με όλα όσα έχεις στην γκαρνταρόμπα σου.

Σκέψου ένα σύνολο με συνδυασμό ανοιχτού μωβ και μιας πιο σκοτεινής απόχρωσης. Αυτός ο συνδυασμός θα δώσει αυτομάτως βάθος και προσωπικότητα σε κάθε σου look. Από την άλλη, μία από τις πιο safe επιλογές είναι ο συνδυασμός με το μαύρο.

Για μια πιο τολμηρή επιλογή, ο συνδυασμός χρωμάτων και μοτίβων θα δώσει μια παιχνιδιάρικη διάθεση σε κάθε εμφάνιση. Σκέψου ένα σύνολο με μωβ και πορτοκαλί τόνους, ή ακόμα και μπλε ή πράσινο.

Πάρε έμπνευση για να φορέσεις το μωβ χρώμα