Πώς θα φορέσεις τα «άσχημα» σανδάλια του καλοκαιριού και τη μεταβατική περίοδο

Θα γίνουν το go - to κομμάτι κάθε εμφάνισής σου

Τα «άσχημα» σανδάλια που πρωταγωνίστησαν για ακόμη ένα καλοκαίρι, σκοπεύουν να «ντύσουν» και τις φθινοπωρινές μας εμφανίσεις με τον πιο άνετο και αβίαστα στιλάτο τρόπο.

Ο λόγος για τα σανδάλια Birkenstocks τα οποία, αν και θεωρούνταν κάποτε τολμηρή επιλογή, πια έχουν γίνει απαραίτητο item της καλοκαιρινής συλλογής – και όχι μόνο. Από το 2018 μέχρι και σήμερα τα «άσχημα» αυτά σανδάλια έχουν γίνει statement στους κύκλους της μόδας, με οίκους να τα προσθέτουν στις συλλογές τους αλλά και τις γυναίκες της μόδας να τα συνδυάζουν με τα καλοκαιριά αλλά και τα φθινοπωρινά τους items.



Πώς θα φορέσεις τα «άσχημα» σανδάλια του καλοκαιριού

Εκτός από την ευελιξία που χαρίζουν σε καθημερινή βάση, τα «άσχημα» σανδάλια μπορείς να τα φορέσεις το πρωί στο γραφείο αλλά και στην απογευματινή σου έξοδο. Από σορτς με cardigan μέχρι athleisure items και από τζιν μέχρι βαμβακερά κοστούμια, οι επιλογές είναι πολλές και κύριο μέλημα των fashion lovers είναι η ευελιξία, τα cool vibes αλλά κυρίως η άνεση.

Δες παρακάτω μερικά looks

Με athleisure look

Με cargo + t - shirt

Με τζιν + cardigan

Με σορτς + πουλόβερ

Με σετ