5 έξυπνες αγορές του φθινοπώρου για να δημιουργήσεις μια capsule γκαρνταρόμπα και θα κρατήσεις για χρόνια

Η νέα σεζόν μάς βρίσκει στην αναζήτηση νέων items, ποια είναι όμως εκείνα τα κομμάτια που πρέπει να προσθέσουμε στη γκαρνταρόμπα μας κομψές εμφανίσεις αυτό το φθινόπωρο;

Αρχικά, πριν κάνεις τη βόλτα σου στα καταστήματα πρέπει να κάνεις μια λίστα με όλα όσα χρειάζεσαι, άνοιξε λοιπόν τη ντουλάπα σου και κατέγραψε όσα έχεις μέσα σε αυτή. Έπειτα, σκέψου: τα κλασικά και διαχρονικά κομμάτια, όπως ένα πουλόβερ και ένα tailored παντελόνι, ακόμη και μια καμπαρντίνα, βρίσκονται μέσα στη συλλογή σου; Αυτά είναι και μερικά από τα βασικά κομμάτια που πρέπει να προσθέσεις στη λίστα με τις αγορές σου αυτό το φθινόπωρο.

Πέραν των τάσεων, που έρχονται και φεύγουν κάθε σεζόν, αν θέλεις να δημιουργήσεις μια capsule γκαρνταρόμπα, τα κομμάτια που θα προσθέσεις στη συλλογή σου πρέπει να αποτελούν διαχρονικές επιλογές.

Άλλωστε, ταιριάζουν με όλα, θα μπορείς να τα φορέσεις από το πρωί στο γραφείο μέχρι και την απογευματινή βόλτα ενώ παράλληλα θα τα κρατήσεις και σε επόμενες σεζόν.

Δες παρακάτω τα κομμάτια στα οποία αξίζει να επενδύσεις αυτό το φθινόπωρο

Πουλόβερ

Τα πουλόβερ αποτελούν ιδανική επιλογή για το φθινόπωρο αλλά κυρίως και για τον χειμώνα και μπορείς να επενδύσεις σε ένα αυτή την εποχή. Σκέψου ένα μπλε πουλόβερ συνδυασμένο, είτε με το καφέ παντελόνι σου είτε με το τζιν σου. Κομψό και classy, όπως και ο συνδυασμός γκρι με λευκό.

Καμπαρντίνα

Δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις εδώ. Η καμπαρντίνα είναι σίγουρα ένα από τα βασικότερα κομμάτια της φθινοπωρινής εποχής και ταιριάζει με όλα. Επέλεξε μια σε μπεζ απόχρωση ή μια χακί και δεν θα το μετανιώσεις.

Tailored παντελόνι

Ένα παντελόνι είναι απαραίτητο, όχι μόνο για τα office looks σου αλλά και για τις εξόδους σου. Θα σου δώσει αμέσως ντελικάτα και κομψά vibes ενώ θα ταιριάξει κυριολεκτικά με ό,τι έχεις στην γκαρνταρόμπα σου.

Ankle boots

Ένα ζευγάρι άνετα ankle boots, είτε δερμάτινα είτε σουέτ είναι το κομμάτι – κλειδί των φθινοπωρινών looks σου. Είναι άνετα αλλά και κομψά, θα τα φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και συνδυάζουν τη φινέτσα και την ευελιξία άψογα.

Μια oversized τσάντα

Είτε στις τάσεις είτε όχι, επιβάλλεται να βρεις μια τσάντα που θα χωράει όλα όσα χρειάζεσαι, ακόμη και ένα cardigan για τις ημέρες που το layering είναι αναγκαίο. Επέλεξε χρώματα διαχρονικά, όπως το μαύρο και το καφέ και θα δεις πως κάθε χρόνο θα «επιστρέφεις» σε αυτήν.