To έξυπνο fashion hack για τα μανίκια του blazer που θα αλλάξει και το πιο βαρετό outfit

To blazer είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο κομψά items της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας – και όχι μόνο

Η μεταβατική περίοδος που διανύουμε μας επιτρέπει να κάνουμε το αγαπημένο μας layering, με το blazer να αποτελεί ένα από τα κομμάτια – κλειδιά κάθε outfit. Όμως ακόμα κι αν από μόνο του δίνει μια ντελικάτη νότα σε κάθε εμφάνιση, υπάρχει και ένα στιλιστικό μυστικό που μπορεί να σου δώσει έξτρα φινέτσα – αλλά και να σε διευκολύνει στην καθημερινότητα.

Η Diana Silva έδειξε στις διαδικτυακές της φίλες το πιο έξυπνο fashion hack που θα αλλάξει κάθε φθινοπωρινό σου look και θα κάνει κάθε blazer να δείχνει ακόμη πιο κομψό με ένα απρόσμενο twist.

To έξυπνο fashion hack για να διπλώσεις τα μανίκια του blazer σου που θα αλλάξει και το πιο βαρετό outfit

Το μυστικό κρύβεται στις σούρες που κάνει κάθε μανίκι. Όλες ξέρουμε πόσο ατημέλητο μπορεί να δείχνει ένα outfit όταν τα μανίκια είναι πρόχειρα και στραβά διπλωμένα. Και ας μην σχολιάσω πόσο απογοητευτικό είναι να έχεις στον νου σου σε κάθε κίνηση να τραβήξεις προς τα πάνω τα μανίκια σου που γλιστρούν και χαλούν όλο το styling.

Σύμφωνα με τη Diana Silva αρκεί μονάχα να φορέσεις ανάποδα το blazer σου (ναι, ανάποδα, trust the process), να «σπρώξεις» προς τα πάνω τα μανίκια δημιουργώντας διακριτικές σούρες και να τις ασφαλίσεις με παραμάνες. Αφού κάνεις αυτά τα βήματα και στα δύο μανίκια γύρισε το blazer από την καλή του όψη και φόρεσέ το κανονικά. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και ναι, θα αλλάξει κάθε φθινοπωρινό outfit.

Δες το βίντεο παρακάτω