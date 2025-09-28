Rainy days: Τι να φορέσεις για να είσαι στιλάτη ακόμα και στη βροχή – 5 + 1 looks για να υιοθετήσεις

Για τις ρομαντικές εμφανίσεις σου στη βροχή

Το φθινόπωρο είναι η αγαπημένη μου εποχή. Η θερμοκρασία είναι ιδανική για βόλτες και ξεκούραστους περιπάτους στην πόλη, ενώ το styling μπορεί να γίνει παιχνιδιάρικο και άκρως ευρηματικό, ακόμη και τις ημέρες με βροχή.



Οι βροχερές ημέρες μπορεί να μοιάζουν ένας μπελάς, ιδίως αν έχεις εξωτερικές δουλειές, ωστόσο στη γυναικεία γκαρνταρόμπα υπάρχουν κομμάτια τα οποία, όχι μόνο θα κάνουν κάθε έξοδο πιο εύκολη, θα σου χαρίσουν και αξεπέραστο στιλ.

Ξεκινώντας, η πιο σωστή επιλογή για να κάνεις σε μια βροχερή -ρομαντική- ημέρα είναι ένα ζευγάρι κλειστά παπούτσια, είτε αυτά είναι τα αγαπημένα σου ανθεκτικά sneakers, είτε οι ψηλές σου μπότες. Μεταξύ μας, δεν υπάρχει καλύτερη – και πιο stylish- επιλογή από τις Hunter Boots, τις γαλότσες που αγαπούσε μέχρι και η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Τι να φορέσεις για να είσαι στιλάτη ακόμα και στη βροχή

Έπειτα, σκέψου πως, μπορεί τα πρωτοβρόχια να πέσουν, η θερμοκρασία όμως, και ενδεχομένως η υγρασία, να σε ζεστάνει, ιδίως αν έχεις να περπατήσεις ολόκληρη την πόλη, επομένως η πιο ασφαλής επιλογή είναι το layering. Επέλεξε ένα πανωφόρι, όπως η καμπαρντίνα και «παίξε» στιλιστικά με ένα πουκάμισο και ένα t- shirts. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να «κινηθείς» με άνεση στον μεταβατικό καιρό.

Φυσικά μπορείς να επιλέξεις και το αγαπημένο σου τζιν με ένα στιλάτο cardigan ή ακόμη και ένα denim jacket, cowboy boots και μια ομπρέλα στο χέρι. Editor's tip: ό,τι κι αν επιλέξεις να φορέσεις προτίμησε κομμάτια, ιδίως παντελόνια και φορέματα, που φτάνουν μέχρι το ύψος του αστραγάλου σου. Πίστεψέ με, δε θέλεις η βροχή να μουσκέψει τα ρούχα σου και να καταστρέψει το outfit σου.

Δες παρακάτω μερικές στιλιστικές επιλογές για να εμπνευστείς

Denim φούστα + μπότες

Μίνι φούστα + μπότες

Μίνι φούστα + πανωφόρι + loafers

Maxi φούστα + φούτερ + sneakers

Blazer + μαύρο τζιν+ μπότες

Leather jacket + τζιν + sneakers