Θα τις φοράς συνέχεια και με τα πάντα

Η φούστα είναι ένα κομμάτι που οι fashion lovers προσθέτουν στη γκαρνταρόμπα τους ανεξάρτητα με την εποχή. Διαχρονική και κομψή, μπορεί να δημιουργήσει ανεπιτήδευτα outfits που δεν στερούνται φινέτσας και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση.

Με μια έρευνα διαπιστώσαμε πως, αυτό το φθινόπωρο οι γυναίκες της μόδας όχι μόνο επιλέγουν τις φούστες για τις εμφανίσεις τους αλλά προσθέτουν στη λίστα τους τρία συγκεκριμένα στιλ.

Φούστα το φθινόπωρο: 3 στιλ που επιλέγουν τώρα οι fashion experts και πώς να τα φορέσεις

Οι φούστες με δαντελένιες λεπτομέρειες έχουν την τιμητική τους, μάλιστα, οι γυναίκες της μόδας τις φορούν με πολλούς τρόπους. Θα τις δεις να τις φορούν με ψηλές μπότες αλλά και με sneakers, ενώ οι πιο τολμηρές, που τους αρέσει να πειραματίζονται με τις τάσεις, την φορούν και πάνω από το τζιν τους.

Έπειτα έρχονται οι knee-length skirts, οι φούστες που φτάνουν μέχρι το γόνατο. Είτε πρόκειται για Α γραμμή, είτε για φούστα με πιέτες, οι knee-length skirts είναι ιδανικές γα τα office looks και τις πιο επαγγελματικές συναντήσεις.

Τέλος, αν ένα στιλ έχει συνεπάρει τις γυναίκες της μόδας, από το καλοκαίρι κιόλας, είναι το καρό print. Το gingham δίνει μια νοσταλγική αίγλη σε κάθε εμφάνιση, με τα κομμάτια της αγοράς να έχουν την απαραίτητη σύγχρονη νότα που χρειάζεται κάθε γυναίκα του σήμερα.

Πώς θα φορέσεις όμως τα παραπάνω στιλ σαν πραγματική fashion expert; Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές εμφανίσεις για να πάρεις έμπνευση και να δημιουργήσεις τα πιο iconic looks.

Πάρε στιλιστική έμπνευση από τα παρακάτω looks

Δαντέλα









Gingham





Knee-length skirts





