Πώς να φορέσεις το bomber jacket το φθινόπωρο για να δείχνεις cool και στιλάτη, όπως τα it girls

Ευκολοφόρετα, ευέλικτα και με μία cool αισθητική, τα bomber jackets επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο

Το φθινόπωρο είναι, χωρίς αμφιβολία, η εποχή του στιλ. Τα layers επιστρέφουν δυναμικά και τα πανωφόρια αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη γκαρνταρόμπα μας. Από τα διαχρονικά leather jacket μέχρι τα barn coats και τα bomber, κάθε γυναίκα αναζητά το πανωφόρι που συνδυάζει άνεση και στιλ σε ένα.

Ανάμεσα στις επιλογές που ξεχωρίζουν αυτό το φθινόπωρο είναι και τα bomber. Ευκολοφόρετα, ευέλικτα και με μία cool αισθητική, τα bomber jackets επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο και κατακτούν τις καρδιές των fashionistas, όχι άδικα αν με ρωτάς.

Πώς να φορέσεις το bomber jacket

Ένα bomber έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, για αυτό άλλωστε και κάθε χρόνο βρίσκεται στις wish lists. Είναι το κομμάτι που μπορεί να απογειώσει ένα basic look ή να δώσει πιο «street» διάθεση σε ένα ρομαντικό outfit και μπορεί να φορεθεί από κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, αισθητικής ή και περίστασης.

Ακόμη ένας λόγος που τα it girls αγαπούν τα bomber jackets είναι πως μπορούν να το φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από τον πρωινό καφέ ή το γραφείο, μέχρι τις βραδινές εξόδους, ταιριάζει σχεδόν με όλα.

Αν θες ένα πιο casual και cool outfit, συνδύασέ το με ένα λευκό t-shirt, baggy jeans και sneakers ενώ για τις βραδινές εξόδους, πες «ναι» σε ένα δερμάτινο bomber πάνω από ένα σατέν slip dress .



Αν αναζητάς ένα jacket για τη φθινοπωρινή σεζόν που να έχει στιλ, άποψη και χαρακτήρα, παρακάτω