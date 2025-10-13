Trend Alert: Το βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου που έχει γίνει ανάρπαστο και θα φορέσεις με αμέτρητους τρόπους

Θα το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ

Η street style σκηνή πάντα δίνει την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση, με τις πρόσφατες εμφανίσεις των It Girls να μαρτυρούν το απόλυτο trend της εποχής, ένα κομμάτι ιδανικό για τη μεταβατική περίοδο -και όχι μόνο.

Ο λόγος για το gingham print και πιο συγκρατημένα το καρό πουκάμισο. Εκτός από το γεγονός πως το καρό έχει επανέλθει στις τάσεις της μόδας από την άνοιξη κιόλας (το είδαμε από τα It Girls την άνοιξη και το καλοκαίρι σε φορέματα, σορτς και τοπ), αυτή την εποχή το gingham παίρνει μια πιο «ζεστή» υφή, με χρώματα πιο μελαγχολικά και ψυχρά, ό,τι πρέπει για να δημιουργήσεις cozy outfits.

Trend Alert: Αυτό είναι το βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου που έχει γίνει ανάρπαστο

Όσο για τα πουκάμισα, και πιο συγκεκριμένα εκείνα με το καρό print, σκέψου πως η μεταβατική περίοδος είναι η περίοδος του layering, ένα πουκάμισο λοιπόν αποτελεί ιδανική επιλογή για τις ημέρες με μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες, είναι ευέλικτο και φυσικά χαρίζει μια cool αισθητική, όσο κανένα άλλο item της γκαρνταρόμπας σου.

Τις προηγούμενες εβδομάδες πάντως, κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Μόδας, οι fashionistas απέδειξαν πως το καρό πουκάμισο χαρίζει μια μοναδική ευελιξία. Το είδαμε τυλιγμένο γύρω από τη μέση σεταρισμένο με τζιν αλλά και με δερμάτινα παντελόνια και midi και maxi φούστες.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση, μπορείς να ξεκινήσεις με τον πιο safe συνδυασμό, ένα λευκό t – shirt, το πουκάμισό σου και ένα τζιν και sneakers ή δεμένο στη μέση με μια δαντελένια φούστα και φλατ Mary Janes. Και για όσο παγώνει η ατμόσφαιρα; Μπορείς να το φορέσεις μέσα από το πουλόβερ σου και με ένα παντελόνι ή πάνω από το ριπ maxi φόρεμά σου, με τις ψηλές μπότες σου ή και τα loafers σου.

Δες παρακάτω μερικά looks και πάρε έμπνευση