To basic πανωφόρι στο οποίο ορκίζονται οι ενημερωμένες γυναίκες της μόδας – Δεν είναι η καμπαρντίνα, ούτε το jacket

Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια στην γκαρνταρόμπα μας τα οποία δεν «υπακούν» στις εποχές και στις τάσεις αλλά παραμένοντας διαχρονικά, όπως για παράδειγμα ένα κομψό πανωφόρι

Καθώς βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, εκεί όπου ένα ελαφρύ αλλά προσεγμένο πανωφόρι είναι απαραίτητο, τα It Girls στρέφονται ξανά στο πιο «έξυπνο» και ευέλικτο κομμάτι της ντουλάπας τους, το blazer.

Το blazer είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό σακάκι. Είναι το κομμάτι που μπορεί να φορεθεί παντού, από το πρωινό meeting στο γραφείο έως τη βραδινή έξοδο, προσθέτοντας αμέσως μια νότα φινέτσας και αυτοπεποίθησης.

To basic πανωφόρι στο οποίο βασίζονται οι ενημερωμένες γυναίκες της μόδας για να δείχνουν πάντα κομψές

Είτε αγαπάς τα κλασικά, μαύρο, γκρι, καφέ ή μπορτνό, είτε θέλεις τα πιο παιχνιδιάρικα σε εκκεντρικά χρώματα και με prints, ένα είναι το σίγουρο. Όποιο στιλ κι αν προσθέσεις στη συλλογή σου θα σου προσφέρει αμέτρητες στιλιστικές επιλογές.

Σκέψου το αγαπημένο σου blazer με τζιν σε ίσια γραμμή, λευκό t-shirt και loafers για ένα σύγχρονο, Παριζιάνικο casual look ή πάνω από ένα πουκάμισο και ψηλόμεσο παντελόνι για ένα chic outfit. Από την άλλη, δοκίμασε διάφορα στιλ, από το oversized στο μεσάτο και από το κλασικό σε εκείνο με τις έντονες βάτες.

Δες παρακάτω μερικά looks για να πάρεις έμπνευση




