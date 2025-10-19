It’s turtleneck season: 5 + 2 στιλάτοι τρόποι για να φορέσεις το ζιβάγκο

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η κομψότητα συναντά την άνεση. Τα layers έχουν επιστρέψει και, το ζιβάγκο γίνεται ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής

Το turtleneck, γνωστό και ως ζιβάγκο, αποτελεί ένα διαχρονικό ρούχο που συνδυάζει στιλ και πρακτικότητα, δίνοντας σε κάθε εμφάνιση μια αίσθηση εκλεπτυσμένης απλότητας, αυτή τη σεζόν όμως, το κλασικό σχέδιό του ανανεώνεται με μοντέρνες πινελιές και πιο τολμηρούς συνδυασμούς.

Από τα ριμπ, εφαρμοστά στιλ έως τα ημιδιάφανα υφάσματα και τα πιο ζεστά πλεκτά, το ζιβάγκο αποδεικνύει τη διαχρονική του αξία.

Προσφέρει αφενός ζεστασιά αφετέρου δίνει σε κάθε στιλ προσωπικότητα και φινέτσα, και μην ξεχνάς πως μπορεί να μεταμορφώσει κάθε look — από το πιο casual μέχρι το πιο elegant. Δεν είναι τυχαίο ότι οι fashion insiders το θεωρούν το πιο ευέλικτο κομμάτι της μεταβατικής γκαρνταρόμπας.

Πώς να φορέσεις το turtleneck

Για το γραφείο δοκίμασε ένα λεπτό καφέ ζιβάγκο κάτω από blazer. Συνδύασέ το με ψηλόμεσο ασορτί παντελόνι και loafers ή slingbacks. Από την άλλη, για τις καθημερινές εξορμήσεις, ένα oversized άνετο ζιβάγκο με μίνι φούστα και cowvoy boots δημιουργεί ένα city-chic αποτέλεσμα.

Αν πάλι θέλεις ένα πιο παιχνιδιάρικο σύνολο, δοκίμασε το layering, με ένα λεπτό turtleneck κάτω από το πουκάμισό σου, ένα barrel jean και chunky loafers. Επίσης πειραματίσου με τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ τα χρώματα, τις υφές και τα prints.

Άλλωστε, το ζιβάγκο δεν είναι απλώς ένα basic κομμάτι της συλλογής σου αλλά ένας… καμβάς για να «χτίσεις» επάνω του looks που αντανακλούν το προσωπικό σου στιλ.

Δες παρακάτω μερικά looks για να εμπνευστείς

