Είναι οι ρίγες η μεγαλύτερη τάση της σεζόν; Ναι, και δεν έχεις δει πιο cool print για το φθινόπωρο – Πώς θα τις φορέσεις

Oι ρίγες επέστρεψαν ως το πιο κομψό και σύγχρονο print της εποχής

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της και νέες τάσεις, οι οποίες υπόσχονται να ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα μας. Ανάμεσα στις κλασικές αποχρώσεις της σεζόν και τα διαχρονικά ουδέτερα, ένα μοτίβο ξεχωρίζει και επανασυστήνεται. Ο λόγος για τις ρίγες.

Από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μόδας μέχρι και τις πιο ενημερωμένες street stylers, οι ρίγες είδαμε πως επέστρεψαν ως το πιο κομψό και σύγχρονο print της εποχής, αποδεικνύοντας πως μπορούν να λειτουργήσουν ως η ιδανική βάση για κάθε φθινοπωρινό look.

Είναι οι ρίγες η μεγαλύτερη τάση της σεζόν;

Η φετινή εκδοχή τους απέχει πολύ από την κλασική navy-and-white εκδοχή που έχουμε συνδέσει με τα πιο ανάλαφρα outfits άλλων εποχών. Οι σχεδιαστές και οι fashion insiders επαναπροσδιορίζουν τις ρίγες μέσα από νέα χρώματα, ασύμμετρα σχέδια και διαφορετικές υφές, προσδίδοντάς τους μια πιο ώριμη, παιχνιδιάρικη αλλά και πολυτελή ταυτότητα.



Είτε σε λεπτά, διακριτικά prints είτε σε έντονες, statement αποχρώσεις, το μοτίβο αποκτά δυναμική παρουσία στα πλεκτά, στα πουκάμισα αλλά και στα πανωφόρια, λειτουργώντας ως ένα ευέλικτο στοιχείο που προσθέτει ενδιαφέρον σε κάθε look.

Στιλιστικά, οι ρίγες προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες. Ένα ριγέ πλεκτό σε ουδέτερους τόνους συνδυάζεται αρμονικά με ένα ψηλόμεσο τζιν και loafers για ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο χαλαρό και το κομψό.



Για πιο τολμηρές επιλογές, οι ρίγες σε έντονα χρώματα όπως το κόκκινο ή το κίτρινο δημιουργούν ένα ρετρό αποτέλεσμα, ειδικά όταν φορεθούν με παντελόνια ή μίντι φούστες. Από την άλλη, για τα office looks, ένα ριγέ πουκάμισο με ένα blazer ή συνδυασμένο με δερμάτινο παντελόνι χαρίζει μια σύγχρονη αισθητική.



Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά κομψά και στιλάτα outfits για να εμπνευστείς και να υιοθετήσεις την τάση.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks

