5 + 1 looks με φούστα, για εσένα που βαρέθηκες το παντελόνι

Ρομαντική, θηλυκή και πάντα διαχρονική, η φούστα είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γκαρνταρόμπας

Από το πρωί στο γραφείο μέχρι τις βραδινές εξόδους, η φούστα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση και εποχή, και δη το φθινόπωρο, όταν συνδυάζεται με ζεστές υφές, πλεκτά και μπότες που αποπνέουν δυναμισμό και σεξαπίλ.

Η φούστα αποδεικνύεται σύμμαχος του στιλ χάρη στην ευελιξία της. Μπορεί να δείχνει ρομαντική και casual, ακόμη και να αποπνέει έναν μοναδικό δυναμισμό, ανάλογα με το μήκος, το ύφασμά της και το styling. Ποια να επιλέξεις όμως αυτή την εποχή;

5 + 1 looks με φούστα για το φθινόπωρο, για εσένα που βαρέθηκες το παντελόνι

Δερμάτινη

Μια μαύρη ή καφέ δερμάτινη φούστα αποτελεί την πιο edgy εκδοχή του κλασικού. Χαρίζει δυναμισμό και μπορεί να ισορροπήσει τέλεια με ένα απαλό πλεκτό. Σκέψου τη συνδυασμένη με ankle boots ή μυτερά slingbacks για ένα look με χαρακτήρα.

Suede

Ζεστή και κομψή, η suede φούστα προσωπικότητα και βάθος στο outfit. Ταιριάζει υπέροχα με λευκά πουκάμισα, καμηλό παλτό ή ακόμη και cozy oversized πουλόβερ ενώ όταν συνδυάζεται με knee-high boots δίνει έναν ‘70s αέρα.

Δαντελένια

Το απόλυτο φθινοπωρινό contrast, η δαντελένια φούστα έχει γίνει το trend της εποχής. Η ρομαντική της διάθεση αποκτά νέα ταυτότητα όταν φορεθεί με πουλόβερ ενώ οι στιλιστικές επιλογές είναι πολλές. Μπορείς να επιλέξεις απαλές αποχρώσεις για πιο ρομαντικό αποτέλεσμα ή να τη συνδυάσεις με animal print για δυναμικές εμφανίσεις.

Pencil

Κλασική, η pencil φούστα έχει επιστρέψει ανανεωμένη στις τάσεις. Ταιριάζει σε κάθε περίσταση, από το γραφείο μέχρι και το ραντεβού. Συνδύασέ τη με ένα turtleneck, loafers και blazer για ένα chic αποτέλεσμα.

Denim

Το απόλυτο casual staple. Η denim φούστα είναι η πιο εύκολη εναλλακτική στο κλασικό τζιν παντελόνι. Φόρεσέ τη με sneakers και cropped πουλόβερ για καθημερινές εμφανίσεις ή με μπότες και trench coat για ένα πιο urban look.

