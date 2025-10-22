Inspo Alert: Τα φθινοπωρινά office looks που συνδυάζουν playful και chic vibes

Τέλος στις bad office style days

Η μεταβατική περίοδος του φθινοπώρου μπορεί να είναι η ιδανική για layering και πειραματισμούς ωστόσο μπορεί μερικές φορές να μοιάζει με μια «δύσκολη» πίστα, ιδίως σε ό,τι αφορά το styling για τα looks του γραφείου.

Οι σχεδιαστές και τα It Girls έχουν ήδη υποδείξει τις τάσεις της εποχής, με τα blazers και τα κοψά πανωφόρια να κυριαρχούν, τις υφές όπως το σουέτ και τα prints να έχουν πρώτη θέση, αλλά και τα χρώματα όπως το καφέ και το βουργουνδί να κερδίζουν δικαιωματικά τη θέση τους στην κορυφή.

Τα φθινοπωρινά office looks που συνδυάζουν playful και chic vibes

Όσον αφορά τα office looks τα στιλ και οι επιλογές είναι αμέτρητες. Αναλόγως το γούστο και την αισθητική σου μπορείς να δημιουργήσεις φινετσάτους συνδυασμούς χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Σκέψου ένα τζιν με ένα λευκό πουκάμισο, χρυσά κοσμήματα και loafers, ένα blazer και μια σουέτ τσάντα ή ένα καφέ κοστούμι με sneakers και trench coat. Ακόμη και τα πιο casual κομμάτια μπορούν να γίνουν η βάση για τα office looks σου.

Αν έχεις στερέψει από στιλιστικές ιδέες και αναρωτιέσαι τι να φορέσεις στο πρωινό στο γραφείο αυτή τη μεταβατική περίοδο λοιπόν, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει κάποιους άνετους συνδυασμούς που όμως δεν στερούνται κομψότητας. Από τα κλασικά trench coats μέχρι τα oversized blazers και από τα ευέλικτα sneakers στα πιο φίνα cowboy boots, οι επιλογές είναι πολλές και θα ταιριάξουν σε κάθε αισθητική.

Δες παρακάτω τα office looks και πάρε έμπνευση

Πουλόβερ + τζιν + μπότες

Total white + μπεζ παλτό

Πλεκτό + παντελόνι + μπαλαρίνες

Τζιν + τοπ + statement πανωφόρι + sneakers

Κοτλέ κοσοτύμι + slingbacks

Φούστα + blazer + statement μπαλαρίνες

Κοστούμι + σουέτ μπαλαρίνες