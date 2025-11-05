5 φρέσκοι χρωματικοί συνδυασμοί που φορούν τώρα οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας

Αν κάτι μπορεί χωρίς κόπο να απογειώσει κάθε outfit, αυτό είναι σίγουρα το χρώμα.

Η προσθήκη χρωματιστών λεπτομερειών και οι συνδυασμοί αυτών, μπορούν να αναβαθμίσουν ένα ντύσιμο αβίαστα, με τα χρώματα της σεζόν να έχουν κερδίσει δικαιωματικά τη θέση τους στις γκαρτναρόμπες των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας.

Στην παλέτα των πρωταγωνιστικών χρωμάτων για αυτή τη σεζόν κυριαρχεί για ακόμη μια χρονιά το βουργουνδί, το καφέ και το χακί ενώ μεταξύ άλλων βρίσκουμε το πορτοκαλί, το μπλε ακόμη και το chartreuse, μια απόχρωση που ισορροπεί ανάμεσα στο λεμονί και το λαχανί, ποια χρώματα όμως βλέπουμε να συνδυάζουν οι ενημερωμένες fashionistas, με αριστοτεχνικό τρόπο για εντυπωσιακό αποτέλεσμα;

Από τις απροσδόκητες λεπτές απαλές ροζ αποχρώσεις και τις καραμελένιες νότες έως τις καφέ αποχρώσεις συνδυασμένες με τις βουργουνδί, οι συνδυασμοί που πρωταγωνιστούν έχουν μια αίσθηση πολυτέλειας και βάθους, κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει elegant, εντυπωσιακή και φυσικά cozy.

Δες παρακάτω τους χρωματικούς συνδυασμούς και πάρε έμπνευση

Ροζ + βουργουνδί

Καφέ + μαύρο

Μπλε + βουργουνδί

Chartreuse + chocolate brown

Χακί + καφέ

Μοβ + νότες καραμέλας