5 στιλιστικοί κανόνες για να φέρεις μια μίνιμαλ αισθητική σε κάθε outfit

Για εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μια μίνιμαλ γκαρνταρόμπα που θα σου χαρίσει ανεπιτήδευτο στιλ

Η μίνιμαλ αισθητική δεν είναι απλώς μια τάση που έρχεται και φεύγει, αλλά ένας τρόπος να συνδυαστεί η απλότητα με την κομψότητα και κάθε κομμάτι στο outfit να έχει λόγο ύπαρξης.

Από τις πιο κομψές γυναίκες της μόδας, όπως η Κένταλ Τζένερ, μέχρι τα fashion girls με τις εντυπωσιακές street style εμφανίσεις τους, οι πιο καλοντυμένες γυναίκες αποδεικνύουν πως το μίνιμαλ στιλ δεν χάνει ποτέ την αίγλη του, αν λοιπόν θέλεις να δημιουργήσεις μια μίνιμαλ γκαρνταρόμπα που θα σου χαρίσει ανεπιτήδευτο στιλ, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει πέντε κανόνες για να το πετύχεις.

5 στιλιστικοί κανόνες για να φέρεις μια μ ίνιμαλ α ισθητική σε κ άθε outfit

Επένδυσε σε basic κομμάτια

Ένα καλοραμμένο σακάκι, ένα κλασικό trench coat, ένα απλό μαύρο φόρεμα και ένα ποιοτικό ζευγάρι τζιν είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες μπορείς να «χτίσεις» άπειρους συνδυασμούς. Επένδυσε σε κομμάτια που ταιριάζουν στο σώμα σου, είναι διαχρονικά και μπορούν να φορεθούν ξανά και ξανά με διαφορετικούς τρόπους.

Μη φοβάσαι να επαναλαμβάνεις outfit

Η μίνιμαλ αισθητική αγαπά την επανάληψη. Αν έχεις βρει έναν συνδυασμό που σε εκφράζει, όπως ένα λευκό πουκάμισο, tailored παντελόνι και loafers, κράτησέ τον ως βασικό σου outfit και παίξε με μικρές παραλλαγές. Έτσι θα ντύνεσαι πιο εύκολα, θα μειώσεις το άγχος του τι να φορέσεις και θα καλλιεργήσεις ένα συνεπές, κομψό προσωπικό στιλ.

Βάλε την ποιότητα πάνω από την ποσότητα

Όταν το ντύσιμο είναι λιτό, κάθε λεπτομέρεια μετράει, τα υφάσματα λοιπόν πρέπει να «μιλούν» από μόνα τους. Ένα καλοραμμένο λευκό πουκάμισο για παράδειγμα μπορεί να δείχνει πολυτελές χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω, για αυτό επένδυσε σε ποιοτικά items αντί να επιλέξεις πολλά χαμηλότερης ποιότητας.

Δώσε σημασία στο tailoring

Η τέλεια εφαρμογή είναι το κλειδί στη μίνιμαλ αισθητική. Ένα παντελόνι που αγκαλιάζει σωστά το σώμα ή ένα blazer στην ιδανική γραμμή μπορεί να μεταμορφώσει ένα σύνολο. Επένδυσε λίγο χρόνο στο να προσαρμόσεις τα ρούχα σου στα μέτρα σου ή διάλεξε με προσοχή τα νέα items που προσθέτεις στην γκαρνταρόμπα σου.

Ολοκλήρωσε κάθε outfit με διακριτικά, ποιοτικά αξεσουάρ

Στη μίνιμαλ αισθητική τα αξεσουάρ λειτουργούν καθοριστικά. Ένα μεταξωτό φουλάρι, μια δερμάτινη ζώνη, ακόμη και ένα ζευγάρι ποιοτικά loafers, μπορούν να ολοκληρώσουν το look χωρίς να του στερεί πόντους στιλ. Το μυστικό είναι να επιλέξεις ουδέτερους τόνους, καθαρές γραμμές και minimal λεπτομέρειες.