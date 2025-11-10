Το διαχρονικό πανωφόρι που δίνει vibes πολυτέλειας και φορούν όλα τα It Girls τώρα

Η εποχή ευνοεί όσο ποτέ για ανανέωση στην γκαρνταρόμπα μας

Με τη θερμοκρασία να πέφτει και τις εμφανίσεις να αποκτούν πιο πολυτελή υφή, το πανωφόρι επιστρέφει στο προσκήνιο κι αυτή τη σεζόν, έχει ξεκάθαρα μια πιο wild διάθεση, ιδίως σε ό,τι αφορά τα prints. Ο λόγος για το λεοπάρ, το κομμάτι που έχει κατακλύσει τα feeds μας στο Instagram.

Το λεοπάρ πανωφόρια δεν είναι απλώς ένα trend, αποτελεί όμως ένα διαχρονικό item που κάθε τόσο επανέρχεται για να μας θυμίσει τη δύναμη της αυτοπεποίθησης και της θηλυκότητας.

Το διαχρονικό πανωφόρι που δίνει vibes πολυτέλειας και φορούν τα It Girls

Οι πιο ενημερωμένες γυναίκες το φορούν με αμέτρητους τρόπους, πάνω από ένα total black σύνολο για ανεπιτήδευτη κομψότητα, το συνδυάζουν με τζιν και λευκό t - shirt για πιο cool στιλ, ή ακόμη και πάνω από slip dress.

Είτε το αντιμετωπίζεις ως επένδυση είτε ως ένα statement item, το λεοπάρ πανωφόρι είναι το κομμάτι που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις αυτή τη σεζόν, με την πιο κομψή, δυναμική εκδοχή του εαυτού σου. Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις εμφανίσεις των πιο κομψών γυναικών για να αντλήσεις έμπνευση και να υιοθετήσεις την πιο θηλυκή και wild εκδοχή του εαυτού σου.

Δες παρακάτω τα looks