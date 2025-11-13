Ένα denim πουκάμισο μπορεί να δημιουργήσει αμέτρητα outfits για κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως στιλ και ηλικίας, χάρη στην ευελιξία που χαρίζει.

Η influencer Christin Bryant, η οποία μοιράζεται στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram στιλιστικά τρικ και μυστικά για γυναίκες άνω των 50, αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο δίνει την απαραίτητη έμπνευση στις διαδικτυακές της φίλες για looks από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το γραφείο έως την έξοδο στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα, στη λεζάντα της δημοσίευσής της η ίδια γράφει: «Ιδέες για outfits με ένα oversized τζιν πουκάμισο, τόσο ευέλικτο!» και στα πλάνα φαίνεται να δημιουργεί οκτώ διαφορετικά στιλ.

Στιλ άνω των 50: Πώς θα κάνεις 8 διαφορετικά outfits με ένα denim πουκάμισο

Ξεκινώντας, φορά το denim πουκάμισό της με ένα άνετο παντελόνι και ένα μαντήλι στον λαιμό, έπειτα, ένας συνδυασμός ιδανικός για το γραφείο. Έπειτα, για μια πρωινή έξοδο σετάρει το άνετο legging της με το denim πουκάμισο και ένα πλεκτό ενώ για μια βραδινή έξοδο επιλέγει ένα σατέν παντελόνι με metallic γόβες.

Μια έξυπνη και στιλάτη επιλογή επίσης είναι μέσα από το πουλόβερ, με tailored παντελόνι και sneakers, με μία σατέν φούστα, μπότες και ζώνη στη μέση αλλά και με ένα jean παντελόνι για μια πιο casual εμφάνιση.

Δες στο παρακάτω βίντεο όλα τα looks και πάρε έμπνευση.