Το olive green επιστρέφει και γίνεται το νέο μαύρο: 5 + 2 συνδυασμοί με το πιο κομψό χρώμα της σεζόν

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της ένα χρώμα - έκπληξη που κερδίζει τη μόδα διαχρονικά και, τώρα ένα άκρως αγαπημένο χρώμα επιστρέφει δυναμικά

Ένα χρώμα διαχρονικό, το olive green κάνει δυναμικό comeback στα street looks του φθινοπώρουκαι αν κάτι το κάνει να ξεχωρίζει είναι πως κρατά μια ουδετερότητα, ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στην κομψότητα και τη διακριτικότητα, αποπνέοντας την αίσθηση της ωριμότητας, της ηρεμίας και της διακριτικής πολυτέλειας.

Για χρόνια το βλέπαμε σε cargo παντελόνια, jackets και στρατιωτικά blazers αυτή τη σεζόν όμως επαναπροσδιορίζεται και έρχεται στην πιο εκλεπτυσμένη, πιο σύγχρονη, πιο quiet luxury εκδοχή του.

Το olive green επιστρέφει και γίνεται το νέο μαύρο

Οι οίκοι Prada, Fendi και Gucci είναι μονάχα μερικοί οίκοι που το ενσωματώνουν στις δερμάτινες τσάντες τους, τα knit φορέματα και τα tailored coats τους, αποδεικνύοντας πως μπορεί να είναι και το νέο μαύρο της σεζόν.

Πώς θα το φορέσεις όμως; Το olive green λειτουργεί σαν ουδέτερη βάση για αυτό και συνδυάζεται σχεδόν με τα πάντα. Για μια μοντέρνα, φθινοπωρινή ισορροπία, δοκίμασε το με αποχρώσεις του κεραμιδί, του μπεζ και του καφέ, αν θέλεις όμως ένα πιο τολμηρό αποτέλεσμα, συνδύασέ το με μπορντό ή μπλε κοβαλτίου, δύο χρώματα που βρίσκονται στην παλέτα με τα πιο hot χρώματα της σεζόν.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks