5 + 1 items για να δημιουργήσεις μια minimal χειμερινή γκαρνταρόμπα που ξεχωρίζει
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
24 Νοεμβρίου 2025
Το μυστικό βρίσκεται σε μια συνεκτική παλέτα χρωμάτων με έμφαση στα ουδέτερα, σε προσεγμένες σιλουέτες, σε ενδιαφέρουσες υφές και σε αξεσουάρ που δίνουν τον τελικό τόνο. Τα items - κλειδιά μιας minimal χειμερινής ντουλάπας πρέπει να είναι ευέλικτα και με διαχρονικό χαρακτήρα, ώστε να λειτουργούν τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε πιο επίσημες περιστάσεις.
Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τα απαραίτητα items για να δημιουργήσεις μια capsule γκαρνταρόμπα με minimal αισθητική για τον χειμώνα, εμπνευσμένη από εκείνο το διαχρονικό, καθαρό στιλ στο οποίο «ορκίζονται» μέχρι και σήμερα, μεταξύ άλλων και η Γκουίνεθ Πάλτροου.
5 + 1 items για να δημιουργήσεις μια minimal χειμερινή γκαρνταρόμπα
Το κλασικό παλτό
Το απόλυτο κομμάτι για τον χειμώνα είναι το παλτό. «Καθαρό», ευέλικτο, χωρίς υπερβολές, ταιριάζει με τα πάντα, από τα παντελόνια μέχρι τα πλεκτά και τα denim σου, ακόμη και τα φορέματά σου.
Dark-wash jeans
Τα dark-wash jeans συνδυάζουν την άνεση του denim με την κομψότητα του tailoring. Η ίσια ή ελαφρώς στενή γραμμή σε βαθύ indigo χρώμα μπορεί να δημιουργήσει άπειρους συνδυασμούς για κάθε στιγμή της ημέρας.
Το blazer
Το blazer είναι αναπόσπαστο κομμάτι του minimal στιλ. Προσφέρει μια αβίαστη αίσθηση αυτοπεποίθησης και σνδυάζεται εξίσου εύκολα με μάξι φούστα και ribbed tank, όσο και με παντελόνι σε ίσια γραμμή και μπότες.
Μενταγιόν
Ένα διακριτικό μενταγιόν είναι το τέλειο αξεσουάρ για μια capsule γκαρνταρόμπα καθώς δίνει σημείο εστίασης χωρίς να «σπάει» τις καθαρές γραμμές και λειτουργεί σε κάθε εμφάνιση.
Ντραπέ
Το ντραπέ σαν λεπτομέρεια αποτελεί τη ρομαντική αλλά minimal πινελιά που κάνει μια εμφάνιση πιο ενδιαφέρουσα. Φέρνει κίνηση, υφή και κομψότητα, ειδικά όταν συνδυάζεται με pencil φούστα ή κλασικό denim.
Το μάξι φόρεμα
Ένα μάξι φόρεμα σε ουδέτερη, ζεστή απόχρωση λειτουργεί σαν καμβάς για layering. Συνδυάζεται με blazers, duster coats, μποτάκια ή statement κοσμήματα, δημιουργώντας άπειρες παραλλαγές.
