Βρήκαμε το αξεσουάρ του χειμώνα: To faux fur κασκόλ που χαρίζει old money vibes και φορούν τα It Girls από Παρίσι μέχρι Νέα Υόρκη

Οι κομψές Γαλλίδες και οι στιλάτες Νεοϋορκέζες δίνουν πάντα το σύνθημα για το πώς θα κινηθεί ολόκληρος ο κόσμος της μόδας.

Χωρίς να το καταλαβαίνουν καταφέρνουν να μετατρέπουν ακόμη και το πιο μικρό αξεσουάρ σε τάση και, αυτή τη σεζόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που κάνει την εμφάνισή του από τους δρόμους του Παρισιού έως και του Μανχάταν.



Το αξεσουάρ αυτό δεν είναι άλλο από το faux fur κασκόλ ή αλλιώς stole, το πιο εύκολο, άμεσο και πολυτελές αξεσουάρ της εποχής που μπορεί να απογειώσει κάθε χειμερινό outfit. Από τη μία έχει κάτι το vintage, λίγη από τη λάμψη της παλιάς εποχής όπου οι γυναίκες στιλιστικά επέλεγαν πλούσιες υφές και έντονη παρουσία και, από την άλλη φέρνει μια νοσταλγία για την εποχή που το καθημερινό ντύσιμο είχε πάντα μια δόση θεατρικότητας.

To faux fur κασκόλ που χαρίζει old money vibes και φορούν τα It Girls από Παρίσι μέχρι Νέα Υόρκη

Το faux-fur κασκόλ εμφανίστηκε ως μεγάλο trend στις πασαρέλες του φθινόπωρου/χειμώνα 2025 με οίκους όπως Toteme, Simone Rocha και Prada να το συνδυάζουν μεταξύ άλλων με μεταξωτά φορέματα, oversized παλτό και ανδρόγυνα σακάκια.

Κι αν αναρωτιέσαι πώς θα το φορέσεις και εσύ αυτόν τον χειμώνα αρκεί να κάνεις μονάχα μια «βόλτα» στο feed σου στο Instagram. Τα It Girls από τη Νέα Υόρκη έως το Παρίσι έχουν προσθέσει το αξεσουάρ στη συλλογή τους και κάθε look τους έχει αξεπέραστα old-money vibes.

Από ριγμένο χαλαρά στους ώμους, μέχρι τυλιγμένο στον λαιμό τις κρύες ημέρες, αποτελεί το απόλυτο winter style hack αφού σαν αξεσουάρ κάνει κάθε look να φαίνεται μοναδικό. Αν λοιπόν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση, παρακάτω έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις που θα σου δώσουν το inspo που χρειάζεσαι.

