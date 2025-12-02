Ξέχνα το βουργουνδί: Αυτό είναι το χρώμα που δίνει στη μελαγχολία του χειμώνα αριστοκρατικό αέρα

Συνδυάζεται εύκολα με κάθε τι στη γκαρνταρόμπα σου

Μπορεί το βουργουνδί να μπαίνει πια στη λίστα με τα πλέον διαχρονικά και κομψά χρώματα, ένα άλλο όμως χρώμα έρχεται να «κλέψει» την πρωτιά του.

Ο λόγος για το δαμασκηνί, ένα χρώμα τόσο όσο μελαγχολικό και όσο χρειάζεται ρομαντικό. Σε αντίθεση με το μπορντό, το οποίο έχει υποτόνους του καφέ, το δαμασκηνί κρύβει μέσα του μωβ πινελιές, ένα χρώμα που είδαμε και βλέπουμε να φορούν οι πιο στιλάτες γυναίκες στον χώρο της μόδας. Αριστοκρατικό και δραματικό, feminine και ιδιαίτερα chic, το δαμασκηνί είναι το χρώμα που θα βλέπουμε όλο τον χειμώνα, και που θα απογειώσει κάθε outfit.

Αυτό είναι το χρώμα που δίνει στη μελαγχολία του χειμώνα αριστοκρατικό αέρα

Από blazers και παλτό έως φορέματα και παντελόνια, ακόμη και αξεσουάρ, το δαμασκηνί θα δώσει μια νότα περιπέτειας σε κάθε χειμερινό outfit ενώ το καλύτερο στην επιλογή αυτού του χρώματος είναι σίγουρα πως συνδυάζεται εύκολα με κάθε τι στη γκαρνταρόμπα σου, ιδίως τόνους του καφέ, του μπλε, ακόμη και του βουργουνδί.

Σκέψου ένα δαμασκηνί παλτό, συνδυασμένο είτε με ένα basic τζιν, είτε με ένα φόρεμα. Είτε για casual εμφανίσεις, είτε για μια πιο chic εμφάνιση θα προσδώσει σε κάθε περίπτωση ζωντάνια, αξίζει λοιπόν να το δοκιμάσεις χωρίς δεύτερη σκέψη.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από looks για να εμπνευστείς και να το υιοθετήσεις και εσύ.

Δες παρακάτω τα looks