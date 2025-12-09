5 trends στα οποία ορκίζονται οι πιο κομψές Νεοϋορκέζες όταν έξω έχει κρύο και απογειώνουν και το πιο basic look

Κάθε βόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης μοιάζει με ένα μικρό fashion show, αφού οι γυναίκες, κάθε τι που επιλέγουν από την γκαρνταρόμπα τους το κάνουν να δείχνει iconic.

Το Νεοϋορκέζικο στιλ έχει μια ανεπιτήδευτη και άμεση κομψότητα, ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και στο statement ενώ οι αντιθέσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Υφές όπως το δέρμα, τα πλεκτά, οι γούνες, ταιριάζουν όλα άρτια μεταξύ τους ενώ από την άλλη, οι oversized γραμμές και τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά.

Ιδίως τους ψυχρούς μήνες, οι πιο κομψές Νεοϋορκέζες επιλέγουν από cozy πλεκτές κουκούλες μέχρι slouchy δερμάτινες τσάντες, κι αν κάτι λατρεύουν αυτό είναι σίγουρα το layering.

Αυτόν τον χειμώνα πάντως έχουν προσθέσει στη συλλογή τους μερικές από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν που απογειώνουν το winter dressing.

Δες παρακάτω τα trends που φορούν οι κομψές Νεοϋορκέζες

Κnit hoods

Το πιο έξυπνο και chic κόλπο για να είσαι ζεστή χωρίς να κρύβεσαι κάτω από αμέτρητα items είναι τα knit hoods. Φοριούνται με παλτό, δερμάτινο jacket ή ακόμα και blazer και δίνουν αυτό το urban cozy vibe.

Faux fur παλτό

Οι faux γούνες παραμένουν το αγαπημένο κομμάτι των κομψών γυναικών της Νέας Υόρκης καθώς δίνουν αμέσως χαρακτήρα, αναβαθμίζουν το outfit και φυσικά μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Tabi flats

Τα tabi flats είναι το cult παπούτσι που κάνει μια εμφάνιση να ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές. Minimal αλλά με προσωπικότητα, είναι άνετα και ευέλικτα.

Slouchy leather bags

Η τσάντα που δείχνει πάντα σωστή, η slouchy leather bag, είναι άνετη, μαλακή, με relaxed σιλουέτα που κάνει ακόμη και ένα κλασικό παλτό να δείχνει πιο σύγχρονο.

Δερμάτινα γάντια

Τα δερμάτινα γάντια είναι ίσως το πιο δραματικό και elegant αξεσουάρ του χειμώνα. Φοριούνται με παλτό, με μάλλινα πανωφόρια αλλά και με φορέματα για βραδινές εμφανίσεις.

Faux scarves

Ένα από τα πιο δυνατά micro–trends που έχει ξεφύγει από το Instagram και έχει περάσει κανονικά στον δρόμο είναι τα faux scarves. Σε κρατάνε ζεστή αλλά και στιλάτη, ταιριάζουν με όλα και αμέσως κάνουν ένα look iconic.