Styling Guide: Πώς να φορέσεις το puffer jacket αυτόν τον χειμώνα με στιλ

Το puffer jacket είναι από τα λίγα πανωφόρια που μπορούν πραγματικά να σε κρατήσουν ζεστή όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, παρ’ όλα αυτά, το να το συνδυάσεις με τρόπο που να δείχνει chic και όχι άχαρο μπορεί να γίνει ένα πραγματικό fashion challenge.

Το μυστικό είναι να «παίξεις» με τους όγκους και τις αναλογίες. Αν είσαι petite για παράδειγμα ένα cropped puffer jacket λειτουργεί καλύτερα, γιατί κρατάει τη σιλουέτα πιο ανάλαφρη, ενώ λεπτομέρειες όπως drawcord στη μέση, εφαρμοστός λαιμός ή υφές που δίνουν δομή, κάνουν τη διαφορά.

Το παιχνίδι με τον όγκο είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο πανωφόρι πραγματικά ευέλικτο. Ένα κοντό, πιο ογκώδες puffer γίνεται αμέσως πιο θηλυκό όταν φορεθεί με barrel jeans ή πιο φαρδιά παντελόνια αφού η αντίθεση δημιουργεί μια ψευδαίσθηση και κάνει το look πιο ισορροπημένο. Αντίθετα, αν προτιμάς ένα μακρύ puffer jacket, επίλεξε ένα με ζώνη ή με έντονη μέση ώστε να τονίσεις τη γραμμή του σώματος.

Αν θέλεις να προσθέσεις μια πιο θηλυκή διάσταση στο outfit σου, ένας από τους πιο κομψούς συνδυασμούς είναι με μία midi skirt. Οι A-line denim φούστες, οι σατέν, ακόμα και οι δαντελένιες που έχουν επιστρέψει δυναμικά στις τάσεις της μόδας, δημιουργούν την τέλεια αντίθεση.

Αν θέλεις λοιπόν να εμπνευστείς και να προσθέσεις το puffer jacket στις καθημερινές σου εμφανίσεις, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για εσένα.

