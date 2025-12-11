Πώς με το πιο έξυπνο styling trick της εποχής θα κάνεις κάθε εμφάνιση να δείχνει iconic χωρίς καμία προσπάθεια

Μπορεί κάθε σεζόν οι τάσεις να αλλάζουν όμως τον φετινό χειμώνα μια λεπτομέρεια ξεχωρίζει περισσότερο από κάθε άλλη.

Από παλτό και πουλόβερ μέχρι φορέματα με το δικό τους ενσωματωμένο κασκόλ, τα κλασικά items με το twist έχουν καταφέρει να γίνουν το πιο έξυπνο styling trick της εποχής και αυτό γιατί συνδυάζουν τη ζεστασιά με την πρακτικότητα και την effortless κομψότητα.

Και όσο το σκεφτόμαστε, μπορούν αυτά τα items να απογειώσουν κάθε εμφάνιση και να κάνουν κάθε outfit να δείχνει iconic χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια;

Η απάντηση είναι ναι και αυτό διότι προσθέτουν αμέσως μια δομή στο outfit και δημιουργούν ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα χωρίς extra layers. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ήδη θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά micro-trends αφού είναι μια μικρή λεπτομέρεια που λειτουργεί σαν stylish shortcut, ιδανική για όσες θέλουν να δείχνουν πάντα προσεγμένες χωρίς να προσπαθούν. Πώς θα τα φορέσεις όμως;

Για να υιοθετήσεις την τάση μπορείς να ξεκινήσεις με ένα scarf coat

Το παλτό με ενσωματωμένο κασκόλ είναι ο απόλυτος σύμμαχος στο κρύο. Δίνει σχήμα, προσθέτει ένα layer χωρίς να βαραίνει και κάνει κάθε καθημερινό σύνολο να μοιάζει πολυτελές. Είναι ιδανικό για το γραφείο και τις εξόδους στην πόλη.

Scarf dress

Το φόρεμα με ενσωματωμένο κασκόλ είναι ίσως η πιο elegant εκδοχή της τάσης.

Το ενσωματωμένο κασκόλ πέφτει τέλεια από μόνο του πάνω στο σώμα και αμέσως δημιουργεί ένα καθαρό και θηλυκό αποτέλεσμα.

Πλεκτό

Τα πλεκτά με το ενσωματωμένο κασκόλ είναι ευέλικτα αφού φοριούνται με τζιν, με φούστες, με tailored παντελόνια, ακόμη και με πιο γιορτινές υφές όπως οι παγιέτες. Δίνουν αυτό το μικρό «twist» που κάνει ένα καθημερινό knit να δείχνει πιο πολυτελές και cool.