5 μυστικά για να απογειώσεις τα γιορτινά outfits χωρίς να ξεπεράσεις το budget σου

Mεταμορφώνουν ό,τι ήδη έχεις στην γκαρνταρόμπα σου

Κάθε χρόνο, κάπου ανάμεσα στα χαμόγελα και στους στολισμούς, τα λαμπιόνια και τις πρώτες χριστουγεννιάτικες εξόδους φτάνει και η στιγμή που στεκόμαστε μπροστά στην ντουλάπα μας και σκεφτόμαστε «τι να φορέσω τώρα;».

Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα όμως πως υπάρχουν κάποια μυστικά για να λάμψεις αυτά τα Χριστούγεννα χωρίς να ξοδέψεις όμως μια περιουσία;

Καταλαβαίνω πως, για τα γιορτινά outfits δεν γίνεται να αγοράζουμε και σε κάθε έξοδο ένα νέο σύνολο, ιδίως όταν ήδη έχουμε ξοδέψει για δώρα, στολισμούς και γιορτινές εξόδους, για αυτόν τον λόγο έρχομαι να σου πω πως, για τα holiday looks δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές, ούτε έξοδα. Χρειάζονται μόνο μερικές έξυπνες κινήσεις που μεταμορφώνουν ό,τι ήδη έχεις στην γκαρνταρόμπα σου.

5 μυστικά που για να απογειώσεις τα γιορτινά outfits χωρίς να ξεπεράσεις το budget σου

Μια κόκκινη πινελιά κάνει όλο το look να φαίνεται πιο γιορτινό

Το κόκκινο είναι το απόλυτο χρώμα των γιορτών και ο πιο οικονομικός τρόπος να φέρεις festive διάθεση στο outfit σου. Ένα κόκκινο κραγιόν, μια κόκκινη λεπτομέρεια, κάλτσες ή ένα μαντήλι, μπορούν να μετατρέψουν τα πιο basic ρούχα σε ένα look που «φωνάζει».

Παίξε με statement σκουλαρίκια

Αν υπάρχει μια εποχή που δικαιολογεί λίγη παραπάνω λάμψη, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια, πέρλες ή χρυσά, αρκούν για να μεταμορφώσουν ένα total blackσύνολο ή ένα slip dress.

Statement καλσόν

Μπορεί ένα καλσόν να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά; Ναι! Ένα μεταλλιζέ, ένα δαντελένιο με μικρές λάμψεις ή ένα βαθύ κόκκινο μπορεί να ανανεώσει ό,τι θεωρούσες «βαρετό». Είναι από τα πιο οικονομικά κομμάτια που αλλάζουν άμεσα διάθεση και ανεβάζουν το styling.

Πρόσθεσε έξυπνες γιορτινές λεπτομέρειες

Ένα μικρό bow clip, μια λεπτή βελούδινη κορδέλα, μία καρφίτσα πάνω στο blazer, δεν απαιτούν σχεδόν καθόλου χρήματα αλλά δίνουν την απαραίτητη λάμψη σε κάθε outfit.

Sparkly τσαντάκι

Αν υπάρχει ένα μόνο «γιορτινό» κομμάτι που αξίζει να έχεις, αυτό είναι μια λαμπερή mini bag. Ταιριάζει με τα πάντα, από τζιν και oversized πουλόβερ μέχρι satin φορέματα, και κάνει κάθε εμφάνιση πιο ολοκληρωμένη.