5 κομμάτια - κλειδιά που φορούν οι πιο στιλάτες Παριζιάνες αυτόν τον χειμώνα για να είναι άνετες και στιλάτες κάθε ημέρα

Τα items που πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου οπωσδήποτε.

Οι Παριζιάνες φημίζονται για το ανεπιτήδευτο στιλ τους, ιδίως τον χειμώνα έχουν το χάρισμα να συνδυάζουν υφές με έναν μοναδικό τρόπο.

Δεν ακολουθούν τις τάσεις, απλώς συμβουλεύονται το ένστικτό τους, υιοθετούν τα trend που τους χαρίζουν ευελιξία και άνεση και παράλληλα προσθέτουν στα outfits τους διαχρονικά κομμάτια κάθε σεζόν.

Με μια γρήγορη ματιά στις εμφανίσεις των πιο στιλάτων Γαλλίδων αυτόν τον χειμώνα μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως υπάρχουν ορισμένα κομμάτια – κλειδιά που προσθέτουν τα οποίο, όχι μόνο απογειώνουν το στιλ τους αλλά τις κρατούν στιλάτες και ζεστές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αν θέλεις λοιπόν να έχεις και εσύ αυτόν τον συνδυασμό άνεσης και στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, παρακάτω έχουμε τα items που πρέπει να προσθέσεις στη συλλογή σου οπωσδήποτε.

5 κομμάτια - κλειδιά τα οποία φορούν οι πιο στιλάτες Παριζιάνες αυτόν τον χειμώνα

Γούνινα παλτό

Τα γούνινα παλτό, τα οποία βλέπουμε παντού, είναι σταθερή αξία στο παριζιάνικο στιλ. ΟΙ Παριζιάνες δεν τα φορούν απαραίτητα με υπερβολικούς συνδυασμούς, αλλά τα ταιριάζουν με ένα απλό τζιν και πλεκτά για casual chic εμφανίσεις.

Σακάκια και jackets χωρίς γιακά

Μπορεί να μην είναι το πρώτο κομμάτι που θα σκεφτείς, αλλά οι Παριζιάνες τα φορούν πολύ. Τα jackets χωρίς γιακά δείχνουν κομψά και «καθαρά», ιδανικά για μια έξοδο στην πόλη, ακόμη και ένα office look.

Καλοραμμένα μάλλινα παλτό

Ένα κλασικό, tailored μάλλινο παλτό είναι must για τον χειμώνα στο Παρίσι. Οι γραμμές είναι απλές, τα χρώματα συνήθως ουδέτερα και το αποτέλεσμα πάντα διαχρονικό. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα.

Κασμιρένια πουλόβερ

Ένα κασμιρένιο πουλόβερ είναι βασικό κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας των Παριζιάνων. Τα φορούν με παντελόνια, τζιν ή ακόμα και φούστες, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην υπερβολή.

Midi δερμάτινη φούστες

Η δερμάτινη midi φούστα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια τους. Τη συνδυάζουν με πλεκτά, T-shirts και μπότες ή μπαλαρίνες, δημιουργώντας looks που δείχνουν ανεπιτήδευτα αλλά πολύ στιλάτα.