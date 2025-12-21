Οι ψηλές μπότες ανέκαθεν γοήτευαν τις γυναίκες της μόδας, αυτή τη σεζόν όμως βλέπουμε πως κυριαρχούν σε κάθε εμφάνιση.

Από τις ψηλές μαύρες μπότες, στις καφέ σουέτ και από τις φλατ σε εκείνες με το τακούνι, οι ψηλές μπότες έχουν γίνει οι αγαπημένες των it girls και όχι άδικα, αφού μπορούν αμέσως να μεταμορφώσουν ένα σύνολο, από basic σε elegant.

Εκτός αυτού όμως, χαρίζουν εφέ ψηλόλιγνης σιλουέτας, και ταιριάζουν φυσικά με κάθε τι στη γκαρνταρόμπα μας. Για παράδειγμα, μπορείς να τις συνδυάσεις με μάξι ή και μίνι φούστα, με χρωματιστό καλσόν, με τζιν, ή και wide leg παντελόνι, με φόρεμα, ακόμη και βερμούδα, σκέψου λοιπόν πόσους πιθανούς συνδυασμούς μπορείς να δημιουργήσεις.

5 + 1 looks με ψηλές μπότες για εσένα που έχεις στερέψει από στιλιστική έμπνευση

Αν έχεις στερέψει από στιλιστική έμπνευση και ψάχνεις νέα combos και έξυπνα σεταρίσματα, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για να εμπνευστείς και να αντιγράψεις για κάθε περίσταση, από τα πρωινά στο γραφείο, μέχρι και τις εξόδους σου στην πόλη – και γιατί όχι, και στα εορταστικά τραπέζια με τους φίλους και την οικογένειά σου.

Δες παρακάτω τα looks









