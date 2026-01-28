Λατρεύουμε τα αξεσουάρ και δη τα αξεσουάρ από παλαιότερες δεκαετίες, τα οποία δίνουν μεν μια νοσταλγική νότα σε κάθε εμφάνιση αλλά προσφέρουν συνάμα και έναν σύγχρονο chic αέρα.

Εκτός των άλλων ένα αξεσουάρ που βλέπουμε ολοένα και περισσότερο στις εμφανίσεις των It Girls, είναι το pillbox hat, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της μόδας, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα αξεσουάρ δεν ανήκουν απλώς στο παρελθόν, αλλά επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Το καπέλο - σύμβολο κομψότητας και πειθαρχημένου στιλ έγινε fashion statement χάρη στην αισθητική της Τζάκι Κένεντι Ωνάση. Η πιο εμβληματική της εμφάνιση παραμένει εκείνη στην ορκωμοσία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι το 1961, όπου το καπέλο, σχεδιασμένο από τον Χάλστον, έγινε σύμβολο διαχρονικής αμερικανικής κομψότητας, η ιστορία του, ωστόσο, ξεκινά νωρίτερα.

Pillbox hat: Tο καπέλο – σύμβολο της κομψότητας των '50s επιστρέφει με τον πιο ανανεωμένο τρόπο

Το pillbox εμφανίστηκε ήδη από τη δεκαετία του ’30, αντλώντας το όνομά του από το σχήμα κουτιού χαπιών. Σχεδιάστηκε ως ένα μίνιμαλ, αυστηρό αξεσουάρ που συμπλήρωνε τα σύνολα χωρίς να τα επισκιάζει και με τα χρόνια έγινε αγαπημένο των οίκων υψηλής ραπτικής και επανεμφανίστηκε σε διάφορες εκδοχές, από μάλλινες υφές μέχρι και βελούδινες.

Οι γυναίκες σήμερα το φορούν ελαφρώς πιο πίσω στο κεφάλι, συχνά με επιμελώς ατημέλητα μαλλιά ή sleek χτενίσματα, αφήνοντας το καπέλο να λειτουργεί ως κομψή πινελιά και όχι ως αυστηρό σύμβολο. Από τις street style εμφανίσεις σε Κοπεγχάγη και Παρίσι το pillbox hat επιστρέφει όχι ως νοσταλγία, αλλά ως απόδειξη ότι η κλασική κομψότητα μπορεί να είναι απολύτως επίκαιρη.

Πάρε έμπνευση από τις εμφανίσεις παρακάτω