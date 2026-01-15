Το διαχρονικό αξεσουάρ που έρχεται άκρως ανανεωμένο αυτόν τον χειμώνα και θα δώσει σε κάθε look εκλεπτυσμένα vibes
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
15 Ιανουαρίου 2026
Ο χειμώνας φέρνει κάθε χρόνο μαζί του αξεσουάρ ικανά να δώσουν αφενός σε κάθε look εκλεπτυσμένο ύφος αφετέρου να μας κρατήσουν ζεστές ακόμη και στις πιο κρύες ημέρες.
Αυτόν τον χειμώνα έχουμε δει τις faux fur να κάνουν εντυπωσιακή «είσοδο» ένα όμως ακόμη αξεσουάρ, διαχρονικό και πάντα κομψό, έρχεται να μπει στη λίστα με τα must have items της εποχής με τις γυναίκες να το φορούν στην πιο σύγχρονη όμως εκδοχή τους.
Πρόκειται για ένα αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και την πιο απλή εμφάνιση και να προσθέσει εκείνη την προσεγμένη αισθητική που κάνει τη διαφορά. Ο λόγος για τα γάντια, και δη τα δερμάτινα. Σχεδιασμένα να προστατεύουν τα χέρια από τις χαμηλές θερμοκρασίες, σήμερα δεν επιλέγονται μόνο για αυτόν τον λόγο.
Κι αν και κάθε χρόνο επιστρέφουν, αυτή τη φορά τα βλέπουμε άκρως ανανεωμένα, ξέχνα λοιπόν τα μαύρα δερμάτινα γάντια, τα οποία βέβαια παραμένουν διαχρονικά, και ψάξε στις πιο stylish επιλογές.
Το pop of color έρχεται να απογειώσει και το πιο basic σύνολο, με τις γυναίκες της μόδας να επιλέγουν γάντια σε έντονα χρώματα. Πάρε παράδειγμα τη πρόταση του της Prada για τη συλλογή Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026. Το πορτοκαλί χρώμα των δερμάτινων γαντιών που είδαμε στην πασαρέλα του οίκου έδωσε μια χαρούμενη πινελιά στο κατά τα άλλα ουδέτερο σύνολο, απόδειξη πως η προσθήκη χρώματος είναι πάντοτε εντυπωσιακή.
Δες παρακάτω μερικές προτάσεις για να προσθέσεις στη συλλογή σου τα χρωματιστά δερμάτινα γάντια και πάρε έμπνευση για τα επόμενα looks σου.
