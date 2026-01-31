1 φούστα, 6 outfits – Πώς θα φορέσεις το πιο ρομαντικό item της συλλογής σου με διαφορετικούς τρόπους
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
31 Ιανουαρίου 2026
Από το πρωί στο γραφείο μέχρι τις εξόδους στην πόλη, με μία φούστα μπορείς να δημιουργήσεις αμέτρητους άνετους συνδυασμούς για κάθε περίσταση, και δη αυτή την εποχή, μπορείς να τη συνδυάσεις με ζεστές υφές, πλεκτά και μπότες για ένα δυναμικό και συνάμα ρομαντικό στιλ.
Η φούστα αποτελεί ένα από τα κομμάτια στη γυναικεία γκαρνταρόμπα που φημίζονται για την ευελιξία τους. Μπορεί να δείχνει ρομαντική και chic αλλά και casual συνάμα, ανάλογα με το μήκος, το ύφασμά της και το styling.
Αν λοιπόν έχεις στη συλλογή σου φούστες, σατέν, denim, με δαντελένιες λεπτομέρειες ή ακόμη και gingham print, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει έξι διαφορετικούς τρόπους που μπορείς να τις φορέσεις, είτε με μπότες, είτε με sneakers, με πουκάμισο ή πλεκτό, για να εμπνευστείς.
Δες παρακάτω πώς να φορέσεις τη φούστα με διαφορετικό τρόπο
Με sneakers
Με αρβυλάκια και blazersΣατέν φούστα με δαντέλα + μπότες + δερμάτινο jacketΜε πλεκτό + sneakersΜε ζιβάγκο + ψηλές μπότες
Με πουκάμισο
